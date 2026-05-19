Traditiegetrouw heeft Apple vandaag al wat nieuwe functies voor komend najaar aangekondigd, die in iOS 27 toegevoegd worden. Het gaat om een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties, maar ze komen voor iedereen van pas.

Op 21 mei is het weer de Global Accessibility Awareness Day en ieder jaar grijpt Apple die dag aan om alvast wat nieuwe functies op het gebied van toegankelijkheid te onthullen, die later het jaar naar de iPhone komen. Hoewel Apple het er nooit nadrukkelijk bij zegt, gaat dit om functies die in de grote najaarsupdate van iOS, iPadOS, watchOS en macOS beschikbaar komen. Dit jaar is dat dus iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27, waardoor we nu al enkele nieuwe functies van deze updates kennen. Zo krijgt VoiceOver een boost dankzij Apple Intelligence. We zetten ze voor je op een rij.

VoiceOver met Apple Intelligence in iOS 27

Apple’s bekende VoiceOver-functie, waarbij een stem voorleest wat er op het scherm te zien is, helpt mensen met beperkt zicht om hun iPhone te bedienen. Vanaf dit najaar, met iOS 27, wordt VoiceOver verbeterd met Apple Intelligence. In combinatie met de ingebouwde vergrootglasfunctie, kan de iPhone met Apple Intelligence zeggen wat er in je omgeving te zien is. Probeer je bijvoorbeeld je sleutels te vinden, dan zegt de VoiceOver-stem waar deze op tafel precies ligt, simpelweg door met je iPhone-camera een richting op te wijzen. Deze functie wordt Live Recognition genoemd.

De Image Explorer in VoiceOver gebruikt Apple Intelligence om nauwkeuriger te omschrijven wat er op afbeeldingen op je iPhone-scherm te zien is. Zo krijg je een veel nauwkeurige omschrijving van bijvoorbeeld een plaatje, foto, scan of andere afbeelding. Met de vernieuwde Vergrootglas krijg je in een hoger contrast te zien wat er op een scan staat. Zo kun je vragen waar de rekening precies voor is en wat het bedrag is. Zo kunnen mensen met beperkt zicht ook beter zien wat er op een formulier staat.

Stembediening wordt natuurlijker

De Stembediening-functie, in het Engels bekend als Voice Control, krijgt ook nieuwe Apple Intelligence-functies. Deze werken echter alleen in het Engels en worden dus in het Nederlands niet ondersteund. De verbeterde versie ondersteunt natuurlijker taalgebruik. Zo kun je knoppen op het scherm die je wil bedienen omschrijven, zonder dat je de exacte naam van de knop hoeft te kennen.

Accessibility Reader: speciale weergave voor gecompliceerde pagina’s

Apple heeft ook de Accessibility Reader verbeterd. Deze functie maakt bepaalde pagina’s, bijvoorbeeld een pdf-bestand, beter leesbaar voor mensen met zichtproblemen. Deze functie werkt vanaf dit najaar met gecompliceerdere pagina’s, zoals artikelen met veel opmaak, meerdere kolommen en meer. Ook komen er samenvattingen beschikbaar en zit er een ingebouwde vertaalfunctie in.

Pagina zonder Accessibility Reader Pagina met Accessibility Reader

Ondertiteling voor video

Vanaf iOS 27 kan je iPhone ook ondertiteling genereren voor eigengemaakte video’s of video’s die door je vrienden gedeeld worden. Ook in filmpjes die online gestreamd worden en geen ondertiteling bevatten, kun je deze alsnog krijgen. Hiervoor maakt de functie gebruik van on-device spraakherkenning. Je bepaalt zelf hoe deze ondertiteling eruit komt te zien. Dit komt helaas alleen beschikbaar in het Engels in de VS en Canada.

Overige nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 27 en meer

Tot slot krijgen ook de andere aankomende updates nieuwe toegankelijkheidsfuncties. We zetten ze kort op een rij:

Bediening van gemotoriseerde rolstoelen met Vision Pro : Met visionOS 27, kunnen gebruikers in een gemotoriseerde rolstoel deze bedienen met de Apple Vision Pro. Dit werkt dankzij oogtracking, doordat de bediening van de rolstoel via de Vision Pro zichtbaar is.

: Met visionOS 27, kunnen gebruikers in een gemotoriseerde rolstoel deze bedienen met de Apple Vision Pro. Dit werkt dankzij oogtracking, doordat de bediening van de rolstoel via de Vision Pro zichtbaar is. Bewegingsaanwijzing voor voertuig : De bestaande functie tegen wagenziekte komt ook naar de Vision Pro. Daardoor verschijnen er bolletjes in je blikveld, die meebewegen met de beweging van de auto.

: De bestaande functie tegen wagenziekte komt ook naar de Vision Pro. Daardoor verschijnen er bolletjes in je blikveld, die meebewegen met de beweging van de auto. Verbeterde werking van hoortoestellen : Slimme hoortoestellen die je kan koppelen aan je iPhone, iPad en Mac, werken vanaf de 27-updates beter. Zo kun je ze makkelijker van het ene apparaat naar het andere overzetten.

: Slimme hoortoestellen die je kan koppelen aan je iPhone, iPad en Mac, werken vanaf de 27-updates beter. Zo kun je ze makkelijker van het ene apparaat naar het andere overzetten. Grotere tekst op Apple TV: De Apple TV krijgt met tvOS 27 een optie voor grotere tekst. Daardoor is alle tekst op het scherm makkelijker te lezen voor mensen met slechter zicht.

Toegankelijkheid Grotere tekst op Apple TV Grotere tekst instellen op Apple TV Grotere tekst ingesteld op Apple TV

Naamherkenning : Met Naamherkenning kun je een melding krijgen als iemand jouw naam roept. Dit werkt straks in meer dan vijftig talen wereldwijd.

: Met Naamherkenning kun je een melding krijgen als iemand jouw naam roept. Dit werkt straks in meer dan vijftig talen wereldwijd. Gebarentaal in FaceTime : Met een nieuwe API kan er een menselijke tolk toegevoegd worden aan een FaceTime-gesprek.

: Met een nieuwe API kan er een menselijke tolk toegevoegd worden aan een FaceTime-gesprek. Ondersteuning voor Sony’s Access-controller: Voor mensen die moeite hebben met het bedienen van traditionele gamecontrollers, kun je in de updates de toegankelijkheidscontroller van Sony koppelen en alle knoppen aanpassen.

iOS 27 en alle andere updates worden op 8 juni aangekondigd tijdens de WWDC. Deze zomer verschijnen de beta’s, waarna de updates vanaf september voor iedereen beschikbaar komen.