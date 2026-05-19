Apple heeft stiekem de eerste designwijziging in iOS 27 getoond. In het Dynamic Island gaat met iOS 27 iets veranderen, maar alleen de kenners zal het opvallen.

Bij de grote iOS-updates draait het natuurlijk vooral om de grote nieuwe functies en andere wijzigingen die meteen opvallen, maar daarnaast zijn er altijd nog talloze kleine verborgen functies en wijzigingen die alleen gespot worden door gebruikers met een getraind oog. Eerder kondigde Apple al de eerste functies van iOS 27 aan (namelijk de nieuwe toegankelijkheidsfuncties), maar in een van de gedeelde screenshots is een leuke designwijziging in iOS 27 gespot.

Kleine designwijziging gespot in iOS 27

Sinds een aantal jaar verschijnt er bovenaan het scherm van je iPhone een oranje of groen stipje, om aan te geven dat je iPhone gebruikmaakt van respectievelijk je microfoon en camera. Dit stipje simuleert het fysieke lampje dat je al sinds jaar en dag op de Mac vindt. Maar in iOS 27 lijkt Apple een subtiele maar toch grappige wijziging door te voeren. Het stipje lijkt namelijk veel meer op een lampje, inclusief gloed er omheen. Dit is voor het eerst gespot door BetaProfiles op X (Twitter).

iOS 27: Camera en microfoon lampje

Ter vergelijking hebben we hieronder de huidige groene en oranje stipjes naast elkaar gezet. Vooral bij het oranje stipje zie je duidelijk een verschil met de nieuwe weergave in iOS 27.

iOS 26: Camera en microfoon stipje

Verklapt dit een grotere designwijziging?

Deze designwijziging in iOS 27 is natuurlijk maar heel erg klein, maar het zou zomaar kunnen betekenen dat we meer van zulke wijzigingen gaan zien. Het doet een beetje denken aan het skeuomorfisme van vroeger. Deze designtaal vertaalt objecten uit de echte wereld naar een digitale variant. Zo zag de Notities-app er vroeger uit als een echt afgescheurd kladblok, terwijl de Game Center-app een echt casinokleed had. Met iOS 7 is deze ontwerpstijl verdwenen, maar in de loop der jaren zien we dat sommige kleine elementen weer terugkeren.

Volgens geruchten blijft het Liquid Glass in iOS 27 behouden, maar gaat Apple wel wijzigingen doorvoeren die de leesbaarheid moeten verbeteren. Er wordt zelfs gesproken over een regelaar waarmee je zelf de mate van transparantie kan bepalen. Voor het definitieve antwoord moeten we nog wachten tot 8 juni, wanneer Apple de update aankondigt.