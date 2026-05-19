iOS 27 design: vernieuwd lampje voor microfoon

Apple verklapt stiekem eerste designwijziging in iOS 27: dit kleine verschil zien alleen de kenners

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft stiekem de eerste designwijziging in iOS 27 getoond. In het Dynamic Island gaat met iOS 27 iets veranderen, maar alleen de kenners zal het opvallen.
Benjamin Kuijten -

Bij de grote iOS-updates draait het natuurlijk vooral om de grote nieuwe functies en andere wijzigingen die meteen opvallen, maar daarnaast zijn er altijd nog talloze kleine verborgen functies en wijzigingen die alleen gespot worden door gebruikers met een getraind oog. Eerder kondigde Apple al de eerste functies van iOS 27 aan (namelijk de nieuwe toegankelijkheidsfuncties), maar in een van de gedeelde screenshots is een leuke designwijziging in iOS 27 gespot.

Kleine designwijziging gespot in iOS 27

Sinds een aantal jaar verschijnt er bovenaan het scherm van je iPhone een oranje of groen stipje, om aan te geven dat je iPhone gebruikmaakt van respectievelijk je microfoon en camera. Dit stipje simuleert het fysieke lampje dat je al sinds jaar en dag op de Mac vindt. Maar in iOS 27 lijkt Apple een subtiele maar toch grappige wijziging door te voeren. Het stipje lijkt namelijk veel meer op een lampje, inclusief gloed er omheen. Dit is voor het eerst gespot door BetaProfiles op X (Twitter).

iOS 27: Camera en microfoon lampje
iOS 27: Camera en microfoon lampje

Ter vergelijking hebben we hieronder de huidige groene en oranje stipjes naast elkaar gezet. Vooral bij het oranje stipje zie je duidelijk een verschil met de nieuwe weergave in iOS 27.

iOS 26: Camera en microfoon stipje
iOS 26: Camera en microfoon stipje

Verklapt dit een grotere designwijziging?

Deze designwijziging in iOS 27 is natuurlijk maar heel erg klein, maar het zou zomaar kunnen betekenen dat we meer van zulke wijzigingen gaan zien. Het doet een beetje denken aan het skeuomorfisme van vroeger. Deze designtaal vertaalt objecten uit de echte wereld naar een digitale variant. Zo zag de Notities-app er vroeger uit als een echt afgescheurd kladblok, terwijl de Game Center-app een echt casinokleed had. Met iOS 7 is deze ontwerpstijl verdwenen, maar in de loop der jaren zien we dat sommige kleine elementen weer terugkeren.

Bekijk ook

Skeuomorfisme: alles over realistisch design bij Apple

Skeuomorfisme was een ontwerptrend, waarbij alles wordt weergegeven in realistische elementen: een prullenbak om digitale bestanden weg te gooien of een Rolodex als adresboek. Apple maakte tot iOS 7 veelvuldig gebruik van skeuomorfisme. Dit moet je weten!

Volgens geruchten blijft het Liquid Glass in iOS 27 behouden, maar gaat Apple wel wijzigingen doorvoeren die de leesbaarheid moeten verbeteren. Er wordt zelfs gesproken over een regelaar waarmee je zelf de mate van transparantie kan bepalen. Voor het definitieve antwoord moeten we nog wachten tot 8 juni, wanneer Apple de update aankondigt. Wil je niks missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Gerucht: 'iOS 27 krijgt slimmere spellingscontrole dankzij AI'
Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone
'In iOS 27 maak je je eigen wallpapers met AI dankzij deze nieuwe functie'
Wensenlijstje: 10 dingen die wij graag willen zien in iOS 27
Gerucht: 'Siri in iOS 27 krijgt privacyfunctie met zelfverwijderende chats'

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

Ook interessant

Apple Intelligence Writing Tools

Gerucht: ‘iOS 27 krijgt slimmere spellingscontrole dankzij AI’

Nieuws
Apple toegankelijkheid

Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Nieuws
Wallpapers voor It's Glowtime iPhone 16-event door @BasicAppleGuy

‘In iOS 27 maak je je eigen wallpapers met AI dankzij deze nieuwe functie’

Nieuws
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Apple onthult volledige WWDC 2026-schema en uitnodiging: dit is wanneer de iOS 27-keynote begint

Nieuws 2 reacties
iOS 27 logo concept

Wensenlijstje: 10 dingen die wij graag willen zien in iOS 27

Nieuws 9 reacties
Siri en Apple Intelligence

Gerucht: ‘Siri in iOS 27 krijgt privacyfunctie met zelfverwijderende chats’

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar