Het is al bijna tien jaar geleden dat we voor het eerst schreven over de Nomad ChargeKey , een oplaadkabel voor aan je sleutelbos. Nu is er een nieuwe Nomad ChargeKey, die behoorlijk met z'n tijd is meegegaan.

We gaan terug in de tijd naar 2013, toen accessoiremaker Nomad nog maar net was opgericht. Nomad bracht de ChargeKey uit, de “meest draagbare oplaadkabel ter wereld” met Lightning- en microUSB-aansluiting. Het was een handige oplossing om altijd een laadkabel bij de hand te hebben. Nomad haalde meer dan $170.00 op via crowdfunding, ruim drie keer zoveel als ze nodig hadden om het project te realiseren. Nu is Nomad terug met een compleet vernieuwde ChargeKey. Je kunt kiezen uit Lightning en usb-c.



Je hangt de ChargeKey aan je sleutelbos en is dan 7,6 cm lang, waarbij de magnetische uiteinden aan elkaar vastklikken. Vouw je de kabel uit, dan is de ChargeKey 12 cm lang. Dat is een beetje behelpen, maar als je zonder kabel zit ben je blij dat je deze hebt. Er zijn twee versies. Ten eerste een ChargeKey USB-C met aan beide uiteinden een usb-c-connector voor het opladen van een iPhone Mac of toekomstige iPhone . Daarnaast is er een ChargeKey Lightning met aan het andere uiteinde ook een usb-c-connector. Hiermee kun je je iPhone op 20 Watt snel opladen, als je beschikt over de juiste stroomadapter.

De behuizing is gemaakt van aluminium en de kabel wordt beschermd door gevlochten nylon. Verbeteringen ten opzichte van het origineel zijn onder andere de D-ring, waarmee je de ChargeKey aan je sleutelbos bevestigt. Deze is nu gemaakt van metaal en daardoor veel robuuster dan de plastic versie van weleer.

De versie met Lightning kost $35 en die met usb-c is iets goedkoper: $25. Voorlopig kun je de ChargeKey alleen bij Nomad zelf kopen. Er is echter een oplossing dichter bij huis: als je voor de korte kabeltjes van InCharge kiest heb je een vergelijkbare oplossing. Bovendien heb je daarmee vaak een combinatie van verschillende aansluitingen in één kabel, zodat het altijd past. Je vindt ze ook bij Amazon.