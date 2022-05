We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: Tehran (S02)

Apple is toe aan het tweede seizoen van het spannende spionageserie Tehran. Deze keer zit Glenn Close in de cast en dat zal ongetwijfeld weer nieuw publiek trekken. We volgen het verhaal van Tamar (Niv Sultan), een Mossad-agent die in Teheran infiltreert onder een valse naam om een nucleaire reactor in Iran te vernietigen. Wanneer deze missie mislukt, moet Tamar een plan B verzinnen waardoor iedereen die haar dierbaar is in gevaar komt. Het tweede seizoen gaat verder waar het eerste ophield, dus je zit er zo weer in.

Faraz (Shaun Toub), de Iraanse agent die Tamar’s plannen dwars moet zitten, heeft ondertussen een obsessie gekregen om haar te vangen. Ook als dat betekent dat zijn hele carriere voorbij is. Die had sowieso al een deuk opgelopen. Ondertussen krijgt Tamar in het ziekenhuis hulp van een raadselachtige vreemdeling genaamd Marian, die we als tv-kijkers natuurlijk meteen herkennen als Glenn Close.

Na het eerste seizoen uit 2020 kwam er wat kritiek op Tehran, omdat het leek op pure Israëlische propaganda tegen Iran. Toen kwamen beide landen er ongeveer even slecht vanaf, maar in het tweede seizoen lijkt Tehran toch duidelijk een kant te kiezen. Onschuldige mensen laten ophangen door een bloeddorstige generaal… dat doen ze blijkbaar alleen in Iran. De vraag rijst daarbij, hoe het is gelukt om zoveel Iraanse acteurs mee te laten spelen in een serie die zo pro-Israël is.

Bekijken: Tehran

Nieuw op Apple TV+: Peanuts

De nieuwe Peanuts en Charlie Brown-special ‘To Mom (and Dad), with Love’ is nu op Apple TV+ te kijken en gaat over moederdag. Apple werkt hiervoor opnieuw samen met WildBrain. De aandacht is in deze special gericht op Peppermint Patty, die zonder moederfiguur opgroeide. De rest van de groep probeert Patty te helpen begrijpen dat moederdag bedoeld is voor gezinnen in elke denkbare vorm. Ondertussen gaat Woodstock op zoek naar zijn moeder.

Apple TV+ bevat al meer Peanuts-content, waaronder de klassieke kerstspecials en een aantal nieuwe producties die speciaal voor Apple zijn gemaakt. Denk daarbij aan Snoopy in Space en The Snoopy Show, maar ook specials zoals It’s the Small Things.

Marvel Studios: Legends (S01)

Te zien bij: Disney+

Bezoek de epische helden, schurken en momenten uit de hele MCU opnieuw ter voorbereiding op de verhalen die nog moeten komen. Elk dynamisch segment wordt rechtstreeks toegevoegd aan de komende serie en vormt het toneel voor toekomstige evenementen. Deze serie verweeft de vele draden die samen het ongeëvenaarde Marvel Cinematic Universe vormen.

The Takedown (Loin du Périph)

Te zien bij: Netflix

Twee agenten moeten na tien jaar opnieuw samenwerken en onderzoeken een moord in een politiek en sociaal verdeelde Franse stad, waar een bredere samenzwering dreigt.

Blood Sisters (S01)

Te zien bij: Netflix

Beste vriendinnen Sarah en Kemi, aan elkaar verbonden door een gevaarlijk geheim, moeten vluchten nadat een rijke bruidegom is verdwenen op zijn eigen verlovingsfeest.

Clark (S01)

Te zien bij: Netflix

Dit is het bizarre verhaal van Clark Olofsson, de omstreden misdadiger die de inspiratie vormde voor de term ‘Stockholm-syndroom’. Gebaseerd op zijn waarheden en leugens.

The Scaircase (S01)

Te zien bij: HBO Max

The Staircase is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over Michael Peterson (Colin Firth), zijn grote gezin in North Carolina en de verdachte dood van zijn vrouw, Kathleen Peterson (Toni Colette).

A Very English Scandal (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het verhaal gaat over Jeremy Thorpe, leider van de Liberal Party tussen 1967 en 1976. Hij werd ervan beschuldigd een huurmoordenaar te hebben ingehuurd om Norman Scott te doden, zijn vermeende ex-geliefde. Scott zou hem in de jaren ervoor hebben gechanteerd met de dreiging de homoseksuele relatie bekend te maken.

Bosch Legacy (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Bosch verdient nu zijn brood als privédetective, twee jaar nadat hij de LAPD verliet en merkt dat hij samenwerkt met de voormalige vijand en eersteklas advocaat Honey “Money” Chandler. Ondertussen waagt Bosch’ dochter Maddie zich in de wereld van de LAPD.

Faking Hitler (S01)

Te zien bij: Videoland

STERN-journalist Gerd Heidemann heeft al een tijdje geen belangrijk artikel meer geschreven en is naarstig op zoek naar een primeur. Konrad Kujau verdient zijn geld met het verkopen van fake nazivoorwerpen. Hij komt op het idee om dagboeken van Hitler te gaan schrijven en verkopen. Een collega van Heidemann, de jonge Elisabeth Stöckel, doet ondertussen onderzoek naar het SS-verleden van acteur Horst Tappert en stuit op de naam van haar vader.

American Underdog

Te zien bij: Pathé Thuis

Het verhaal van de Most Valuable Player en Hall of Fame quarterback Kurt Warner. Waar hij begon als vakkenvuller in een supermarkt groeide hij uit als één van de grootste American Football-sterren ooit.

Reign (S04)

Te zien bij: Ziggo

Deze serie speelt zich af in de 16e eeuw in Frankrijk en gaat over het leven van Mary, Queen of Scots. Mary is al sinds haar zesde de Koningin van Schotland. Als tiener wordt zij naar Frankrijk gestuurd om te trouwen met de knappe zoon van de Franse Koning. Dit om de goede band tussen Schotland en Frankrijk in stand te houden.. Romantisch? Niet echt.. Want het gaat niet om het hart maar om politiek en economie.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

