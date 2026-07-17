De prijs van Apple Music stijgt voor alle abonnementstypes. Apple heeft de verhoging stilletjes doorgevoerd. Dat maakt Apple One ook meteen aantrekkelijker.

Het ligt altijd op de loer, maar je weet nooit wanneer het gebeurt: prijsverhogingen bij je favoriete online diensten. Vandaag is de beurt aan Apple Music. De muziekstreamingdienst van Apple is per direct duurder geworden voor het goedkopere studentenabonnement tot aan de gezinsbundel. Het is de eerste keer sinds 2022 dat Apple aan de Apple Music-prijs sleutelt.

Prijsverhoging Apple Music: zoveel kost het nu

De prijsstijging is voor studenten en individuele abonnementen slechts €1, maar voor het gezinsabonnement betaal je nu €3 per maand meer. Omdat je een gezinsbundel met zes mensen kunt delen, is de verhoging per persoon dus minder.

Wat opvalt is dat de prijs van Apple One vooralsnog gelijk blijft. Apple One is Apple’s alles-in-één-bundel met iCloud-opslag, Apple TV, Apple Arcade en dus Apple Music. In de Verenigde Staten is Apple One wel duurder geworden. In sommige landen is ook iCloud+ in prijs gestegen.

In de onderstaande tabel vergelijk je de oude en nieuwe situaties:

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Totale besparing met Apple One Student €5,99 €6,99 (+17%) N.v.t. Individueel €10,99 €11,99 (+9%) €10,01 (+ €1,00) Gezin €16,99 €19,99 (+18%) €14,01 (+ €3,00)

Een abonnement op Apple One is hiermee dus meteen aantrekkelijker geworden. Je betaalt weliswaar meer per maand, maar je krijgt er ook meer voor terug. Is de prijsverhoging voor jou de druppel? Lees dan in onze tip hoe je je Apple Music-abonnement kunt opzeggen.

Bekijk ook Apple Music opzeggen: zo kun je je abonnement stoppen Wil je Apple Music opzeggen omdat het te duur is geworden, of omdat je na de gratis proefperiode klaar bent met luisteren? Volg dan deze stappen om het automatisch verlengen van je abonnement uit te schakelen. Dat kan op meerdere manieren.