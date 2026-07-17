Het ligt altijd op de loer, maar je weet nooit wanneer het gebeurt: prijsverhogingen bij je favoriete online diensten. Vandaag is de beurt aan Apple Music. De muziekstreamingdienst van Apple is per direct duurder geworden voor het goedkopere studentenabonnement tot aan de gezinsbundel. Het is de eerste keer sinds 2022 dat Apple aan de Apple Music-prijs sleutelt.
Prijsverhoging Apple Music: zoveel kost het nu
De prijsstijging is voor studenten en individuele abonnementen slechts €1, maar voor het gezinsabonnement betaal je nu €3 per maand meer. Omdat je een gezinsbundel met zes mensen kunt delen, is de verhoging per persoon dus minder.
Wat opvalt is dat de prijs van Apple One vooralsnog gelijk blijft. Apple One is Apple’s alles-in-één-bundel met iCloud-opslag, Apple TV, Apple Arcade en dus Apple Music. In de Verenigde Staten is Apple One wel duurder geworden. In sommige landen is ook iCloud+ in prijs gestegen.
In de onderstaande tabel vergelijk je de oude en nieuwe situaties:
|Abonnement
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|Totale besparing met Apple One
|Student
|€5,99
|€6,99 (+17%)
|N.v.t.
|Individueel
|€10,99
|€11,99 (+9%)
|€10,01 (+ €1,00)
|Gezin
|€16,99
|€19,99 (+18%)
|€14,01 (+ €3,00)
Een abonnement op Apple One is hiermee dus meteen aantrekkelijker geworden. Je betaalt weliswaar meer per maand, maar je krijgt er ook meer voor terug. Is de prijsverhoging voor jou de druppel? Lees dan in onze tip hoe je je Apple Music-abonnement kunt opzeggen.
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Apple Music
Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.