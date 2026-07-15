Apple werkt aan een nieuwe iPad die later dit jaar uitkomt. Eerder werd al duidelijk dat deze uitgerust werd met een OLED-scherm, maar nu wordt meer duidelijk over het scherm.

De nieuwe iPad mini krijgt naar verwachting voor het eerst een OLED-scherm, maar moet het volgens nieuwe geruchten zonder ProMotion doen. Volgens een nieuwe bron blijft de verversingssnelheid steken op 60Hz, ondanks de overstap naar OLED.

iPad mini behoudt 60Hz

De iPad mini krijgt volgens recente geruchten voor het eerst een OLED-scherm, maar moet het alsnog doen met een verversingssnelheid van 60Hz. Dat komt doordat Apple naar verluidt kiest voor een LTPS OLED-paneel (low-temperature polycrystalline silicon). Dit type scherm ondersteunt geen variabele verversingssnelheid.

Dat is een andere schermtechniek dan in de iPad Pro. Die modellen beschikken over een LTPO OLED-paneel (low-temperature polycrystalline oxide), waarmee de verversingssnelheid automatisch kan wisselen tussen 10Hz en 120Hz. Apple noemt deze techniek ProMotion. LTPO-schermen zijn bovendien energiezuiniger en kunnen onder meer zorgen voor een hogere piekhelderheid.

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Er is nog hoop

Sommige iPad mini-gebruikers hoopten dat Apple het nieuwe model eindelijk van ProMotion zou voorzien. Die verwachting nam toe, nadat de iPhone 17 als eerste standaardmodel van de iPhone een ProMotion-scherm kreeg. De nieuwste geruchten wijzen er echter op dat Apple voor de iPad mini vasthoudt aan een verversingssnelheid van 60Hz.

Toch is ProMotion nog niet definitief uitgesloten. De informatie is afkomstig van één bron en de nieuwe iPad mini is vermoedelijk nog in ontwikkeling. Volgens dezelfde leaker wordt het scherm geproduceerd door Samsung Display, waar zowel LTPS- als LTPO-OLED-panelen worden gemaakt. Welke schermtechniek Apple uiteindelijk kiest, is daardoor nog niet met zekerheid te zeggen.

Wanneer komt de nieuwe iPad mini?

De huidige iPad mini verscheen in 2024, waardoor het tijd begint te worden voor een nieuw model. Volgens de huidige geruchten verschijnt de nieuwe iPad mini in het najaar van 2026. Het model krijgt naar verluidt opnieuw een 8,3-inch scherm, maar maakt dus de overstap naar OLED-technologie. Ook wordt een A19 Pro-chip en een IP68-classificatie genoemd, waardoor de iPad mini beter bestand is tegen stof en water. De presentatie zou pas plaatsvinden nadat Apple de iPhone 18 Pro (Max) heeft aangekondigd.