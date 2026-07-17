Volgens een nieuw gerucht wordt de release van een nieuwe standaard-iPad uitgesteld. Deze zou eerst in 2026 komen, maar dat lijkt van de baan te zijn.

Het leek er lange tijd op dat Apple afgelopen voorjaar ook een nieuwe standaard-iPad zou aankondigen. Mark Gurman meldde eerder dat dit model nog in 2026 zou verschijnen, maar die verwachting heeft hij inmiddels bijgesteld. Volgens zijn nieuwste verwachtingen verschijnt de standaard-iPad op zijn vroegst begin 2027.

Nieuwe iPad komt pas in 2027

De nieuwe standaard-iPad krijgt waarschijnlijk geen nieuw ontwerp, maar een bescheiden hardware-update. En dan gaat het vooral om de chip, want het huidige basismodel heeft nog een A16-chip. Eerder werd gedacht dat er een A18-chip aankwam, maar volgens verschillende bronnen kiest Apple nu voor de nieuwere A19-chip – net als de iPhone 17. Het basismodel krijgt dus geen chip uit de M-reeks, zoals dat voor de iPad Air en iPad Pro al jaren zo is.

Dankzij de A19-chip krijgt de standaard-iPad gelukkig ook ondersteuning voor Apple Intelligence. Zowel de A18 als de A19 beschikt over 8 GB RAM, de minimale hoeveelheid werkgeheugen die Apple hiervoor vereist. De huidige iPad met A16 heeft 6 GB RAM en ondersteunt Apple Intelligence daarom niet.

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Ook iPad Air en iPad Pro in 2027

Apple werkt daarnaast ook aan een vernieuwde iPad Air, die eveneens in 2027 wordt verwacht. Ook daarbij zou het vooral gaan om een bescheiden hardware-update. Op termijn krijgt de iPad Air ook een OLED-scherm, maar volgens Gurman is nog niet duidelijk of dat al bij deze generatie gebeurt.

Verder werkt Apple volgens Gurman aan een nieuwe iPad Pro met de nog onaangekondigde M7-chip. Daarmee zou Apple direct een chipgeneratie overslaan. Voordat deze modellen verschijnen, zou eerst in 2026 nog een vernieuwde iPad mini met OLED op het programma staan.

Bekijk ook Gerucht: ‘Nieuwe iPad mini krijgt geen ProMotion’ Apple werkt aan een nieuwe iPad die later dit jaar uitkomt. Eerder werd al duidelijk dat deze uitgerust werd met een OLED-scherm, maar nu wordt meer duidelijk over het scherm.

Wanneer is de aankondiging?

Het lijkt er dus op dat Apple dit jaar geen nieuwe standaard-iPad meer uitbrengt. De verwachting is nu dat dit model in het voorjaar van 2027 verschijnt, samen met de nieuwe iPad Air en iPad Pro. Als Apple hetzelfde releaseschema aanhoudt als de afgelopen jaren, ligt een aankondiging begin maart voor de hand. Dat was ook het moment waarop de nieuwe iPads in 2025 en 2026 werden gepresenteerd.