Gerucht: ‘Apple werkt aan veel mooiere OLED-schermen voor Macs en iPads – en zo ga je dat merken’
Apple werkt volgens marktonderzoeker TrendForce aan nieuwe OLED-panelen die ongeveer 95 procent van de BT.2020-kleurruimte weergeven. Dat levert natuurgetrouwere kleuren op, terwijl de schermen ook nog eens energiezuiniger worden. De eerste modellen verschijnen naar verwachting de komende jaren in onder meer de MacBook Pro, iPad Pro en later ook andere Macs.
‘Groter kleurbereik voor toekomstige Apple-schermen’
Volgens het rapport gaat Apple in toekomstige producten een nieuw soort OLED-scherm introduceren, waarbij ongeveer 95 procent van de BT.2020-kleurenruimte wordt weergegeven. Dat is een groter kleurbereik dan het DCI-P3-profiel dat Apple momenteel gebruikt op bijna alle Macs, iPads en iPhones.
Daardoor kunnen toekomstige Apple-schermen meer kleurnuances weergeven. Vooral bij HDR-video’s, films en professionele foto- en videobewerking levert dat een nauwkeurigere en levendigere kleurweergave op. Bij dagelijks gebruik, zoals browsen of e-mailen, zal het verschil waarschijnlijk minder groot zijn. Maar voor grafische ontwerpers kan een correcte kleurweergave enorm van belang zijn.
Nieuwe OLED-techniek
Om deze resultaten te behalen maakt Apple hiervoor gebruik van een nieuwe generatie OLED-materialen. Deze zetten stroom efficiënter om in licht, waardoor niet alleen de kleurweergave verbetert, maar ook het energieverbruik afneemt.
De onderzoekers verwachten dat de nadruk bij toekomstige OLED-schermen daardoor verschuift van alleen een hogere helderheid naar een combinatie van betere beeldkwaliteit, een lager energieverbruik en een langere levensduur van het paneel. Dat past bij Apple’s focus op een lange accuduur en een hoogwaardige beeldkwaliteit.
Wanneer komen deze schermen?
De verwachting is nu dat de MacBook Pro tussen eind 2026 en begin 2027 als eerste de verbeterde OLED-panelen krijgt. Daarna zouden ook de iMac en andere Macs volgen. Apple gebruikt sinds 2024 al OLED-schermen in de iPad Pro, maar deze nieuwe generatie panelen betekent een stap vooruit op het gebied van kleurweergave en efficiëntie.
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