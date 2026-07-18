Lucky

Lucky is een spannende misdaadthriller op Apple TV+ met Anya Taylor-Joy in de hoofdrol als Luciana “Lucky” Armstrong, een oplichtster die haar criminele verleden achter zich probeerde te laten. Wanneer een miljoenenroof volledig misloopt, wordt ze gedwongen opnieuw de onderwereld in te duiken om te overleven. Op de vlucht voor zowel de FBI als een meedogenloze misdaadbaas moet Lucky alles op alles zetten om haar vrijheid terug te winnen en af te rekenen met haar verleden.

De serie is gebaseerd op de bestseller van Marissa Stapley en combineert actie, spanning en drama met een sterk karakterverhaal over schuld, familie en tweede kansen. Naast Anya Taylor-Joy bestaat de cast uit onder anderen Timothy Olyphant, Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor en Drew Starkey. Lucky is geschreven door Jonathan Tropper en Cassie Pappas en geproduceerd door Reese Witherspoons Hello Sunshine.