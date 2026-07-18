In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Lucky
Lucky is een spannende misdaadthriller op Apple TV+ met Anya Taylor-Joy in de hoofdrol als Luciana “Lucky” Armstrong, een oplichtster die haar criminele verleden achter zich probeerde te laten. Wanneer een miljoenenroof volledig misloopt, wordt ze gedwongen opnieuw de onderwereld in te duiken om te overleven. Op de vlucht voor zowel de FBI als een meedogenloze misdaadbaas moet Lucky alles op alles zetten om haar vrijheid terug te winnen en af te rekenen met haar verleden.
De serie is gebaseerd op de bestseller van Marissa Stapley en combineert actie, spanning en drama met een sterk karakterverhaal over schuld, familie en tweede kansen. Naast Anya Taylor-Joy bestaat de cast uit onder anderen Timothy Olyphant, Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor en Drew Starkey. Lucky is geschreven door Jonathan Tropper en Cassie Pappas en geproduceerd door Reese Witherspoons Hello Sunshine.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Descendants: Wicked Wonderland
Het volgende hoofdstuk onderzoekt hoe “lang en gelukkig” er werkelijk uitziet voor Red en Chloe, na hun terugkeer van hun tijdreis avonturen. Het vervolg speelt zich voornamelijk af in het hedendaagse Wonderland en gaat dieper in op de waarschuwing aan het einde van de vorige film: “Er zijn gevolgen als je de structuur van de tijd verandert.”
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Heartstopper Forever
Het nieuwe schooljaar op Truham en Higgs is begonnen. Nu de relatie van Nick en Charlie steeds serieuzer wordt, denken ze na over het leven na de middelbare school.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Undercover Lover
Vijf koppels die ervan overtuigd zijn dat hun liefde onbreekbaar is, gaan de ultieme uitdaging aan in een spel waar verleiding de regels bepaalt. Met één duidelijk doel: € 50.000 winnen. Gescheiden van hun partner en ondergedompeld in de zinderende sfeer van een tropisch paradijs, moet één helft van elk koppel zich voordoen als vrijgezel, omringd door aantrekkelijke singles die maar één missie hebben: ontmaskeren. Vanuit een tweede villa kijken hun partners machteloos toe hoe hun geliefde flirt, verleidt en grenzen opzoekt. Elke blik, elke aanraking, elk gefluisterd woord kan het verschil maken tussen winst en verraad. Hoe ver ga je om je liefde verborgen te houden? En wat gebeurt er als het spel echter voelt dan de werkelijkheid?
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Keeper
Een stel brengt een romantisch jubileumweekend door in een afgelegen boshut. Wanneer Malcolm onverwacht terugkeert naar de stad, blijft Liz alleen achter en wordt ze geconfronteerd met een onvoorstelbaar kwaad dat de angstaanjagende geheimen van de hut onthult.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Britannia
Britannia is een epische historische dramaserie met een flinke dosis fantasy, die zich afspeelt in het jaar 43 na Christus. Terwijl het Romeinse leger onder leiding van generaal Aulus Plautius Brittannië binnenvalt, raken de strijdlustige Keltische stammen verwikkeld in een bloedige strijd om hun land, vrijheid en geloof.
Tussen oorlog, politieke intriges en eeuwenoude magie spelen de mysterieuze druïden een cruciale rol in het lot van het eiland. Met indrukwekkende decors, spectaculaire veldslagen en een unieke mix van geschiedenis en mythologie biedt Britannia een meeslepende kijk op de Romeinse verovering van Groot-Brittannië.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
B&B Vol Liefde Hoe Is Het Nu Met?
Art Rooijakkers en Leonie ter Braak maken een trip door Europa en bezoeken oud-deelnemers van B&B Vol Liefde én Winter Vol Liefde. Hoe kijken ze terug op hun avontuur, wat doen ze nu, en natuurlijk vooral: zijn ze nog, of misschien opnieuw, verliefd?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Father Mother Sister Brother
In Father bezoeken de volwassen kinderen Jeff en Emily hun eigenzinnige vader op het Amerikaanse platteland. Een liefdevolle, maar ongemakkelijke poging om elkaar weer te vinden, verhult wie deze mensen eigenlijk zijn. In Mother ontvangt een succesvolle schrijfster haar twee volwassen dochters Timothea en Lilith thuis in Dublin voor hun jaarlijkse theekransje. Emoties worden zoveel mogelijk buiten de deur gehouden. Sister Brother draait om tweelingzus en -broer Skye en Billy, die in het bijna lege Parijse appartement van hun recent overleden ouders de familiebanden ontrafelen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl