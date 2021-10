Netflix voert een prijsverhoging door in Nederland voor twee van de drie abonnementsvormen. Het gaat om het Standaard en Premium-lidmaatschap, dat €3 tot €2 per maand duurder wordt. Ook in België gaat de prijs omhoog.

Eens in de zoveel tijd voert Netflix een prijsverhoging in voor haar abonnementen. De laatste keer dat het bedrijf dat deed was in 2017. Nu, bijna vier jaar later, is het tijd voor de Netflix-prijsverhoging van 2021. Vooralsnog geldt de prijsverhoging voor nieuwe abonnees, maar binnenkort moeten ook bestaande abonnees meer gaan betalen. Het duurste abonnement kost nu €15,99 per maand.



Netflix prijsverhoging van 2021 in Nederland

De prijsverhoging is per direct ingegaan voor nieuwe gebruikers. Het Standaard-lidmaatschap kost nu €13,99 per maand (was €10,99 per maand), terwijl het Premium-lidmaatschap nu €15,99 per maand kost (was €13,99 per maand). Dat betekent dus een prijsverhoging van respectievelijk €3,- en €2,- per maand. Het Basic-abonnement behoudt dezelfde prijs, namelijk €7,99 per maand.

Met het Standaard-lidmaatschap kun je op twee schermen tegelijk kijken, kun je downloads opslaan op 2 telefoons of tablets en kijk je in maximaal HD-resolutie. Met Netflix Premium kun je op vier apparaten tegelijk kijken, op vier toestellen downloaden en bekijk je in Ultra HD (4K) voor series en films waar dit beschikbaar is.

Netflix Basic Standaard Premium Prijs €7,99 €13,99 (+27,3%, was €10,99) €15,99 (+14,3%, was €13,99) Aantal schermen tegelijk 1 2 4 Aantal toestellen downloads 1 2 4 Beeldkwaliteit Standaard HD Ultra HD

Nu voor nieuwe abonnees, straks voor iedereen

Netflix zegt dat huidige abonnees de komende tijd geleidelijk overgezet worden naar de nieuwe prijzen. Een maand van tevoren zou je daar per e-mail van de op de hoogte gebracht worden. Op welke termijn huidige abonnees de prijsverhoging kunnen verwachten, is niet duidelijk.

Ook Netflix-prijs in België omhoog

In januari 2020 werden de Netflix-prijzen in België nog verhoogt. Maar inmiddels zijn de prijzen in België ook iets hoger geworden. Het Basic-lidmaatschap kost daar nu €8,99, terwijl je voor Standaard €13,49 betaalt. Het Premium-lidmaatschap kost in België €17,99. Ook hier geldt dat de nieuwe prijs vooralsnog alleen geldt voor nieuwe abonnees en dat bestaande leden binnenkort overgezet worden op de nieuwe prijzen.