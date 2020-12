Meer Europese films en series

Apple TV+ is qua programmering nu nog erg Amerikaans georiënteerd, op een paar uitaonderingen na zoals de serie Tehran. In de meeste gevallen gaat het echter om typisch Amerikaanse content, van de interviews die Oprah met landgenoten voert tot Mariah Carey’s nieuwe kerstspecial. Een promofilmpje over Apple Originals maakt dat nog eens extra duidelijk. Om te zorgen dat ook Europese contentmakers een kans krijgen, wil de EU nu wetgeving voorstellen waarin staat dat Apple TV+, Netflix en andere diensten minstens 30 procent Europese content moeten bevatten. Anders worden ze geblokkeerd.



Sectie 64 en 65 van het voorstel stellen dat minstens 30% van de content Europees moet zijn, om de culturele diversiteit te waarborgen. De regels gelden niet voor diensten die zich op een klein publiek richten of die weinig omzet maken. Maar voor Netflix, Apple TV en Disney+ zou het een omslag betekenen: zij zullen hard aan de slag moeten om hun aanbod diverser te maken. Netflix heeft al aardig wat content dat zich in Europa afspeelt of in Europa wordt gemaakt. Overigens mag de content ook afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, ook al hoort dat land na de Brexit niet meer bij de EU. Dit kan het makkelijker maken voor de streamingdiensten om aan de eis te voldoen.