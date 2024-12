Een van de verbeteringen voor HomeKit in iOS 18 is de ondersteuning voor slimme robotstofzuigers. Daardoor kan je met Siri de stofzuiger de opdracht geven om aan de slag te gaan, maar ook de oplaadstatus checken of toevoegen aan je automatiseringen. Handig, want zo kun je robotstofzuigers combineren met al je andere HomeKit-accessoires. Apple beloofde dat de ondersteuning dit najaar zou komen, maar inmiddels is het al december en is het in nog geen velden of wegen te bekennen. Nu blijkt dat we er nog langer op moeten wachten.

Robotstofzuigers in HomeKit: begin 2025

Op de Amerikaanse pagina op de Apple-website over de Woning-app en HomeKit is te lezen dat de ondersteuning voor robotstofzuigers verplaatst is naar “early 2025”. De wijziging is ergens in november doorgevoerd, want eind oktober stond op deze pagina nog “later this year” vermeld. Apple heeft echter niet alle pagina’s goed aangepast: op de iOS 18-pagina staat nog steeds “later this year” vermeld.

We kunnen er echter vanuit gaan dat de functie pas begin 2025 beschikbaar komt. Apple brengt deze maand alleen nog iOS 18.2 uit, maar in de beta is de ondersteuning voor robotstofzuigers in nog geen velden of wegen te bekennen. En dat terwijl de update vermoedelijk volgende week voor iedereen beschikbaar komt. De kans is daardoor groot dat Apple de functie in iOS 18.3 (januari/februari) of iOS 18.4 (maart/april) gaat uitbrengen.

Bekijk ook Deze vernieuwingen vind je in HomeKit en de Woning-app in iOS 18 en watchOS 11 Wat is er nieuw voor HomeKit en de Woning-app in iOS 18? De Woning-app werkt nu met een nieuw type product, er zijn verbeteringen voor gasten, nieuwe mogelijkheden op de Apple Watch en meer nieuws voor HomeKit-gebruikers.

Werkt alleen in het Engels

Een ander nadeel is dat de functie alleen in het Engels blijkt te werken. Op dezelfde Home-pagina staat namelijk dat de functie alleen geldt voor Engels (VS):

Feature will be available in early 2025. Controlling robot vacuums with Siri will be available in English (U.S.) only.

Het is onduidelijk waarom dit alleen voorbehouden is aan de Engelse Siri, want dat is normaal gesproken nooit het geval bij HomeKit-apparaten. Ondersteuning voor bepaalde HomeKit-categorieën is doorgaans niet regiogebonden, dus dat dit nu wel geldt voor robotstofzuigers is opmerkelijk. Ook maakt Apple op de Nederlandse iOS 18-pagina gewoon melding over de functie, zonder daarbij te vermelden dat het alleen in het Engels werkt. Vermoedelijk is dat dus een fout, zoals wel vaker gebeurt bij gelokaliseerde Apple-pagina’s.

De ondersteuning geldt voor robotstofzuigers die geschikt zijn voor de Matter-standaard. Dat zijn er op dit moment nog niet zo gek veel, maar de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt. Lees ook ons overzicht van slimme robotstofzuigers.