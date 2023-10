iPhones met diamanten hebben we wel eens vaker gezien, maar Golden Concept pakt het nog grootser aan met een complete set, bestaande uit meerdere Apple-producten. Het maken van zo’n set kost meer dan 500 uur, omdat de diamanten er met de hand op zijn geplaatst. Golden Concept omschrijft de set als de ‘Billionaire’s gadgets’ en heeft ze in een luxe doos verpakt.

Het tweede horloge in de set, de Royal Iced Edition, is een traditioneel horloge dat door het bedrijf zelf ontwikkeld is en gemaakt is in Zwitserland. Dit horloge bevat 3066 diamanten van in totaal 27,59 karaats en kostte 173 uur om te maken. Er zit een ‘single-click’-sluiting op, waardoor je het horloge eenvoudig kunt verwisselen met een Apple Watch.

Het luxe Iced Out Royal-horloge van Golden Concept

Diamanten set van een kwart miljoen

Volgens het bedrijf is er veel concurrentie op de luxemarkt en juist daarom hebben ze een product gemaakt dat extra opvalt. “In een steeds meer verzadigde luxemarkt is er iets buitengewoons nodig om prestige te creëren; en dat is de Billionaire’s Gadgets-collectie,” zegt Puia Shamsossadati, CEO en oprichter van Golden Concept. Apple heeft zelf ook geprobeerd om luxeproducten te maken. Toen de eerste Apple Watch in 2016 uitkwam, bracht Apple een 18-karaats gouden smartwatch uit, genaamd Apple Watch Edition. Een jaar later stopte Apple er alweer mee. Deze Apple Watch kostte meer dan 10.000 euro, een schijntje in vergelijking met de diamanten set die we hier bespreken: daar betaal je namelijk een kwart miljoen voor ($250.000). De verzendkosten zijn gratis.

Veel handwerk

Het hoge prijskaartje van de Golden Concept-set heeft te maken met het gebruik van diamanten, maar komt ook door de vele arbeidsuren die erin zijn gestopt. “Het prijspunt is zeker exclusief”, aldus Shamsossadati. “Maar het weerspiegelt de nauwgezette arbeid en ambachtelijke uitmuntendheid bij het creëren van deze vier unieke stukken, waarvan de waarde alleen maar zal toenemen met de tijd”. Dat laatste valt echter te betwijfelen, want technologie veroudert snel. De meeste producten in de set zijn volgend jaar alweer aan vervanging toe. Opvallend is dat de set een AirPods Max bevat, een product dat uit december 2020 dateert en langzamerhand aan vervanging toe is. Volgens geruchten krijgt de AirPods Max in 2024 een opvolger met usb-c.

Mocht je nog ergens 2,5 ton hebben liggen? Dan kun je een bestelverzoek via de website van Golden Concept indienen. Het wordt nog prijziger als je elk jaar een diamanten-versie van de nieuwste Apple-producten wilt kopen.