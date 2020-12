EFF is een non-profitorganisatie die wereldwijd opkomt voor digitale burgerrechten. Volgens de organisatie is de campagne die Facebook nu heeft gestart, vooral erop gericht om de eigen positie te beschermen. Als gebruikers zich bewuster worden van wat Facebook en andere datahandelaren uitvoeren, zullen ze niet meer zo gemakkelijk hun data gratis weggeven om lekker te kunnen socializen op internet, denkt EFF. Facebook heeft volgens de organisatie een gigantisch imperium opgebouwd rond het tracken van alles wat je doet. Apple wil dit juist voorkomen met nieuwe privacymaatregelen in iOS 14. Het wordt daardoor moeilijker om gebruikers te tracken.



Volgens Facebook zullen de maatregelen vooral kleine bedrijfjes treffen, die ten onder gaan omdat ze geen persoonlijke advertenties meer kunnen tonen. Maar EFF denkt dat dit onzin is. Ze citeren daarbij een aantal studies, waaruit blijkt dat het meeste advertentiegeld naar de grote spelers zoals Facebook en Google gaat en naar datahandelaren die qua naam minder bekend zijn. Maar de kleine ontwikkelaars en bedrijfjes zien weinig terug van dat geld.

Op de Amerikaanse advertentiemarkt harken Google en Facebook samen 35% en 23% van al het advertentiegeld binnen, terwijl Amazon goed is voor 10%. In totaal gaat 60% naar big tech. Andere schattingen spreken van 80 procent. In 2017 leidde dit al tot de oproep aan het Amerikaanse congres om uitgevers te beschermen, omdat er met deze ontwikkelingen onvoldoende geld is om betrouwbare journalistiek te maken.

Geniepige methoden

“Facebook profileert zichzelf als beschermer van kleine bedrijven, maar dat is totaal niet waar”, meldt EFF. “Facebook heeft zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd, waarin ze geniepig en nadelig voor hun eigen klanten moeten opereren. Het huidige kapotte systeem moet niet verdedigd worden, ten koste van de privacy en controle van gebruikers.” Apple’s standpunt is dat ze de privacy van gebruikers willen beschermen en hen de keuzevrijheid willen geven om data te delen. Uiteraard zit daar ook een commercieel doel achter: als mensen zich prettiger voelen bij Apple, zullen ze eerder producten van Apple kopen.

Facebook meent echter dat Apple’s standpunt niet om privacy draait, maar om winst. Apple’s nieuwe beleid dwingt app- en websitemakers ertoe om geld te gaan vragen of om in-app aankopen toe te voegen, waardoor Apple profiteert van de 15% tot 30% commissie. Internet wordt daardoor duurder en er is minder gratis content van hoge kwaliteit.

‘Geen andere keuze’

“We zijn het niet eens met de aanpak en de oplossing van Apple, maar we hebben geen andere keuze”, aldus Facebook. “Als we dat niet doen, blokkeren ze Facebook uit de App Store. Dat zou alleen maar meer schade opleveren voor de mensen en bedrijven die op onze diensten vertrouwen. We kunnen dit risico niet nemen, omdat miljoenen bedrijven ons platform nodig hebben om te groeien.”

De EFF staat uiteraard aan de kant van Apple, wat de pro-privacy aanpak betreft. Ze noemden het een grote stap voorwaarts. “Als een bedrijf het juiste doet voor zijn gebruikers, dan staat EFF daarachter. Net zogoed als dat we bedrijven die foute dingen doen, hard aanpakken. In dit geval zit Apple goed en Facebook fout.”