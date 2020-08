iCulture Vandaag: dit was woensdag 19 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 19 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vanaf vandaag kun je de iOS 14 Publieke Beta 5 testen. En we hebben de belangrijkste vernieuwingen in iOS 14 beta 5 voor je op een rijtje gezet. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Google Maps krijgt meer details voor het kaartmateriaal.

Lees alles over Instagram QR-codes, die nu wereldwijd beschikbaar zijn.

Clear is terug: de takenapp is in versie 2 te testen.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: