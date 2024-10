Apple heeft in het diepste geheim een gezondheidsapp getest, die gericht is op het voorkomen van diabetes. De app zal nog niet worden uitgebracht, maar de resultaten kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van toekomstige functies.

Dit meldt Mark Gurman van Bloomberg. Apple-medewerkers met pre-diabetes hebben meegedaan om de app te testen. Je krijgt hulp bij het kiezen van het juiste voedsel en het aanpassen van je levensstijl. De medewerkers hielden actief hun maaltijden en bloedsuikerspiegel in de gaten met behulp van glucosemeters. De bedoeling van de app was om de deelnemers te laten zien hoe gezonde en ongezonde voedingskeuzes invloed hebben op hun bloedsuiker en kunnen leiden tot progressie van de ziekte.

Effect meten van voedsel op bloedsuikerspiegel

Als je bijvoorbeeld een flinke glucosepiek krijgt na een biertje of een koolhydraatrijke maaltijd, ben je misschien geneigd om andere keuzes te maken, bijvoorbeeld een droge witte wijn of een maaltijd met meer vezels. Ingrijpen in het voorstadium van diabetes zou ervoor kunnen zorgen dat miljoenen mensen geen diabetes type 2 ontwikkelen.

Het gaat hier dus niet om een app die binnenkort ook voor het brede publiek beschikbaar komt, maar volgens Gurman is vooral gekeken welke toekomstige tools nuttig kunnen zijn voor consumenten. De afgelopen jaren heeft Apple gewerkt aan mogelijkheden om bloedsuiker via de Apple Watch te meten, zonder dat er een naald aan te pas komt. Dit zou kunnen werken met een methode die optische absorptiespectroscopie en lasers combineert. Een app die vooral adviezen en inzicht geeft, is gemakkelijker te realiseren, omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande glucosemeters. Dit zijn bijvoorbeeld plakkers die je op je arm kunt bevestigen en die met de NFC-chip in de iPhone gescand kunnen worden. Fabrikanten van dergelijke sensoren hebben zelf ook al iPhone-apps ontwikkeld waarmee je de resultaten kunt uitlezen, dus Apple zou daar wel iets meer aan moeten toevoegen om het interessant te maken, bijvoorbeeld suggesties om bij een glucosepiek gezondere alternatieven voor te stellen.

Apple werkt al jaren aan bloedsuikerfuncties

In de tussentijd zou Apple al een aantal jaren werken aan bloedglucosemonitoring. Al in 2017 zou Tim Cook met een bloedsuikermeter hebben rondgelopen, om prototypes te testen. Dit project zou volgens geruchten het stadium ‘proof-of-concept’ hebben bereikt. Er is al een functionerend prototype, maar dit is te groot om in de Apple Watch te kunnen verwerken. Jet kan dan ook nog wel een paar jaar duren voordat er een Apple Watch met bloedglucosemeting uitkomt. Met tools voor het bijhouden van voedsel en glucoseniveau’s zou Apple alvast iets kunnen ontwikkelen, dat gemakkelijker te realiseren is. Samsung is ook bezig met dergelijke functies en heeft het zelfs al in een concreet product gestopt: de Galaxy Watch 7. Maar de metingen blijken niet erg accuraat, waardoor de functie nauwelijks bruikbaar is. Geruchten dat de Apple Watch in 2022 bloedsuikermeting zou krijgen, bleken niet waar.