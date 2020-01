Zoek je naar een goedkoper alternatief voor de accessoires van Apple, dan heeft de Aziatische fabrikant Anker altijd wel iets in het assortiment. Vanaf nu vind je dit merk ook in de Apple Store. Maar supergoedkoop is het niet.

Anker-accessoires in de Apple Store

Anker is vooral verkrijgbaar bij Amazon. Ze hebben een breed assortiment aan accessoires, ook onder diverse submerken. Zo brengen ze hun draadloze oordopjes uit onder het merk Soundcore. Voor de Apple Store is de selectie vrij klein. Het omvat alleen een powerbank en een viertal stroomadapters. Wel is het zo dat Anker zo zodanig heeft aangepast, dat ze als ‘Alleen bij Apple’ verkocht kunnen worden, dus als exclusieve uitvoering. De varianten die Anker via andere winkels verkoopt zien er net even anders uit.



Hieronder bespreken we de producten. De USB-C-adapters leveren 30 Watt en dat is misschien minder dan je gewend bent van je het standaard meegeleverde laadblok. Ze zijn ook geschikt om zwaardere MacBooks op te laden, maar het duurt dan wel iets langer. Even snel bijladen is er niet bij, maar als jouw MacBook een groot deel van de dag aan het stroom hangt zijn deze laders krachtig genoeg. Schadelijk is het in ieder geval niet, het duurt alleen wat langer tot je accu volledig vol is.

60 Watt muurlader

Hiermee kun je tot vijf devices tegelijk opladen. De USB-C-poort met Power Delivery levert 30 Watt, genoeg om een MacBook, MacBook Pro, iPhone, iPad, iPad Pro of ander USB-C-device op te laden. Via de vier USB USB-A-poorten krijg je 30 Watt aan voeding via PowerIQ, om geschikte iPhones, iPads en andere apparaten op te laden.

Anker PowerPort I PD 60-W muurlader met 5 USB-poorten en USB-C-kabel: €62,95

Muurlader met twee USB-poorten

Dit lijkt op de muurlader die je ook bij je MacBook krijgt, maar dan met wat gekleurde accenten en met een USB-A-poort. Deze adapter bevat twee poorten: USB-C (30 Watt) en USB-A (12 Watt). Je krijgt er een USB-C-naar-USB-C-kabel van 1,83 meter bij, zodat je daarmee je MacBook of de nieuwste iPad Pro kunt aansluiten. Volgens de fabrikant is de kabel 12x sterker dan standaardkabels.

Gebruik je de USB-A-poort voor PowerIQ, dan levert deze 15 Watt, waardoor je iPhone nog iets sneller vol is. Bevat MultiProtect beveiliging tegen overspanning.

Anker PowerPort II PD-muurlader met twee USB-poorten en USB-C-kabel: €54,95

Stroomadapter en batterij in één

Stroomadapters zijn vaak forse, zware blokken die je als een zware last moet meezeulen in je tas. Anker heeft er daarom een reservebatterij ingestopt, zodat je ook kunt laden als er even geen stopcontact is. Dit is het duurste stroomadapter in het rijtje en het is tevens de enige die in twee kleuren verkrijgbaar is.

Hierboven zie je de zwarte variant, maar hij is er ook in wit. De USB-C-poort levert 30 Watt stroom via PowerDelivery, voldoende om een MacBook, iPhone, iPad, iPad Pro of ander USB-device op te laden. De USB-A-poort levert tot 12 Watt stroom via PowerIQ aan de iPhone en iPad.

Er zit een 5000 mAh batterij in, voor als je geen stopcontact kunt vinden. Hiermee kun je je iPhone zodanig opladen dat hij nog eens 23 uur langer mee gaat.

Anker PowerCore Fusion Power Delivery-batterij en -oplader: €99,95

Compacte USB-C-lader

Je kunt ook kiezen voor de compactere Atom-oplader. Dit lijkt op de adapter die je bij een iPad Pro krijgt geleverd, maar met een bolle zilvergrijze achterkant. Volgens de fabrikant is dit een van de eerste laadaccessoires waarin galliumnitride (GaN) is gebruikt, in plaats van het gebruikelijke siliciummateriaal. Hierdoor kan de laadtechnologie veel kleiner worden uitgevoerd, zonder op vermogen in te leveren. De USB-C-poort levert maximaal 30 Watt vermogen via Power Delivery voor een MacBook, iPhone, iPad, iPad Pro of een ander USB-C-device.

Om je een indruk te geven hoe compact ‘ie is: hij meet 5,5 x 3,5 x 4,1 cm en weegt 58 gram.

Anker Ultra-Compact USB-C-lader van 30 W met Power Delivery: €45,95

PowerCore+ Powerbank

Voor als je nog een powerbank zoekt: deze PowerCore+ 10000 Pro van Anker levert meer dan 46 uur extra batterijduur en heeft een ingebouwde Lightning-kabel. Anker heeft met Apple samengewerkt, want je kunt vanaf het toegangsscherm van de iPhone meteen zien hoeveel lading de PowerCore nog heeft. Dat is met powerbanks van derden normaal niet mogelijk. Ook kun je tijdens het opladen muziek luisteren via de Lightning-poort. Via de PowerCore+-app kun je firmware-updates downloaden zodat de fabrikant later nog extra functies kan toevoegen.

Anker PowerCore+ 10000 Pro draagbare oplader: € 119,95