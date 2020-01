Apple wil in iOS 13.3.1 een schakelaar toevoegen voor Ultra Wideband . Daarmee is het mogelijk om de U1-chip in de nieuwste iPhones uit te schakelen. Dat is beter voor je privacy. Maar het heeft ook invloed op je Bluetooth en Wi-Fi.

Ultra Wideband-schakelaar komt eraan

In de tweede iOS 13.3.1 beta is iets nieuws ontdekt: een schakelaar voor de U1 Ultra Wideband-chip. Twitter-gebruiker Brandon Butch ontdekte de schakelaar in de Instellingen-app. Bij Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem vind je een schakelaar voor netwerken en draadloze verbindingen. Schakel je dit uit, dan heeft dit effect op Bluetooth, Wi-Fi en Ultra Wideband. Apple heeft de schakelaar toegevoegd omdat gebruikers erachter kwamen dat de iPhone nog steeds je locatie volgde als je de normale locatieschakelaars had uitgezet. Het locatiepijltje verscheen regelmatig in de balk bovenin het scherm, bijvoorbeeld bij het openen van bepaalde apps.



Apple’s reactie was, dat dit normaal gedrag was vanwege de Ultra Wideband-chip in de iPhone. Het zou te maken hebben met internationale regels die vereisen dat de U1-chip op bepaalde locaties uitgeschakeld moet kunnen worden. iOS gebruikt daarom locatiebepaling om te kunnen beslissen of de chip uit moet. Dit gebeurt automatisch op het toestel zelf.

Apple: ‘We verzamelen geen locatiedata’

Apple beweert dat daarbij geen locatiedata wordt verzameld. Maar het bedrijf beloofde wel dat er een schakelaar zou komen om de U1-chip helemaal uit te schakelen. Het lijkt erop dat die in iOS 13.3.1 erin zit, maar je moet wel even goed zoeken.

Apple’s aanvankelijke reactie aan geselecteerde media:

We do not see any actual security implications. It is expected behavior that the Location Services icon appears in the status bar when Location Services is enabled. The icon appears for system services that do not have a switch in Settings.

Pas daarna kwam de opheldering over internationale verplichtingen rondom Ultra Wideband. Wil je meer weten over deze technologie, dan hebben we een uitgebreider uitlegartikel. Mogelijk gaat Apple het gebruiken in een toekomstige tracker met de naam AirTag.