iPadOS 15 preview

Toen we onze iPad Pro 2021-review publiceerden, wilden we nog geen definitief oordeel over de software geven. iPadOS 15 zat er immers aan te komen en misschien zou Apple daarmee wel een grote sprong kunnen maken om de ware kracht van deze tablet te laten zien. Maar dat gebeurde niet: Apple brengt veel functies die op de iPhone komen (of daar al beschikbaar waren) naar de iPad en dat is vooral goed nieuws voor consumenten. De professionals zullen nog een jaartje moeten wachten. In deze preview van iPadOS 15 lees je hoe wij de nieuwe functies hebben ervaren na uitgebreid testen met de beta.



Over het testen van beta's en deze iPadOS 15 preview

Wij hebben de eerste beta van iPadOS 15 geïnstalleerd op een 12,9-inch iPad Pro 2021. Hierop konden we alle functies testen die op dit moment beschikbaar zijn. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPad die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

Het nieuwe beginscherm is niet echt nieuw

Apple presenteerde het als iets nieuws: je kunt nu widgets op je beginscherm zetten. Ook is er nu een Appbibliotheek, zodat je automatisch mappen krijgt en een alfabetische lijst van al je geïnstalleerde apps kunt doorbladeren. Nieuw is het niet, maar het is wel fijn dat we het nu ook op de iPad kunnen gebruiken.



Het nieuwe beginscherm met widgets.

Vooral widgets komen goed tot hun recht, vanwege het grotere iPad-scherm. Apple heeft ook wat tweaks toegepast, waardoor ze net iets groter zijn. Ook heeft Apple iets slims gedaan met de Appbibliotheek: die is te bereiken met een icoontje in het dock. Je hoeft dus niet meer tien schermen opzij te vegen om het te bereiken (mocht je veel beginschermen hebben gevuld met apps).

Verbeterde multitasking bevalt goed… maar er is een leercurve

Multitasking is een onmisbare functie voor mensen die de iPad ook voor werk willen gebruiken. Maar echt intuïtief was het niet: heel wat mensen moeten onze tip over Split View op de iPad even raadplegen om te kijken hoe het ook alweer werkte met twee apps naast elkaar.

In iPadOS 15 vinden we dat een stuk duidelijker geworden. Er is een nieuw multitasking-icoon bovenin de statusbalk van elke app. Tik je hierop, dan krijg je het nieuwe multitasking-menu te zien, met icoontjes die aangeven dat je naar fullscreen, Slide Over, Split View of de nieuwe zwevende modus gaat.



Deze drie puntjes zie je overal om nog vaker te kunnen multitasken.

Split View is zelf ook een stuk praktischer geworden. Als je het activeert schuift de actieve app naar de zijkant van het scherm, zodat je gemakkelijk een tweede app kunt kiezen (zie hieronder). Zodra je beide hebt gekozen treedt Split View in werking en kun je ze beide tegelijk zien.



Bij het kiezen van een tweede app schuift de eerste app netjes naar de zijkant.

De al eerder genoemde ‘zwevende modus’ heet bij Apple ‘center window’. Je activeert het met tap-and-hold op het scherm. Zo kun je bijvoorbeeld vanuit Split View even geconcentreerd aan een e-mail gaan werken en daarna weer snel teruggaan naar de weergave met twee apps naast elkaar. Het geselecteerde venster zweeft boven alle andere, terwijl de rest wordt gedimd, zodat alle aandacht op die ene taak is. Je kunt hier ook de multitasking-balk zien.

Appgroepen voor Split View

Verder is het handig dat je nieuwe appgroepen voor Split View kan maken. Door twee apps bovenop elkaar te slepen in de appswitcher wordt er meteen een nieuwe Split View met de twee apps aangemaakt. Het probleem is wel dat niet iedereen deze functies snel zal ontdekken. Je moet het maar net weten. Dat geldt ook voor de sneltoetsen die voor al deze nieuwe multitasking-mogelijkheden voorhanden zijn: als je ze niet kent, gebruik je ze niet.



Makkelijk slepen om twee apps te combineren voor multitasking.

Makkelijk wisselen met de Appstrip

Het wisselen tussen de verschillende geopende vensters van een specifieke app is ook een stuk gemakkelijker geworden. Hiervoor is de nieuwe Shelf (Appstrip in het Nederlands) bedoeld. We vinden het handig dat de Appstrip automatisch onderin het scherm verschijnt als je een app hebt met meerdere vensters. Vervolgens kun je erop tikken om te wisselen of snel een nieuwe erbij maken. Dit vergde bij ons wat gewenning voordat we het in de vingers hadden, maar heel eerlijk: we kunnen ook niet zo snel een betere manier verzinnen om dit gebruiksvriendelijker te maken. Als gewone gebruiker die de iPad gebruikt om een filmpje te kijken zal dit nooit spelen, maar ben je met meerdere documenten bezig dan is het allemaal nét even wat handiger.

Nieuwe apps: de oogst is mager

We hadden na de aankondiging van de iPad Pro eerder dit jaar gehoopt dat Apple echt zou uitpakken met pro-functies omdat er een M1-processor van desktopkwaliteit in zit. Misschien zou er Final Cut Pro naar de iPad komen, omdat de tablet er immers krachtig genoeg voor is. Vorig jaar claimde geruchtenlekker Jon Prosser 100% zeker te weten dat Xcode, Final Cut Pro X en Logic Pro naar de iPad Pro beschikbaar zouden komen. Dat bleek onzin en ook dit jaar kregen we ze niet.

Wel nieuw: Vertaal-app

In plaats daarvan kregen we… de Vertaal-app. Waar we niet veel mee kunnen doen, omdat Nederlands niet wordt ondersteund. Er zitten nu twaalf talen in, waaronder Engels, Duits en Frans maar voor het vertalen van en naar het Nederlands ben je nog steeds aangewezen op Google Translate of het vaak iets intelligentere Deepl.com.



Leuk geprobeerd, maar we hadden liever gezien dat Apple de tekst voorziet van leestekens en achteraf laat bewerken.

Gebruik je een van de ondersteunde talen, dan is het wel een mooie oplossing. Zo is er nu Auto Translate en is er ondersteuning voor handgeschreven teksten in verschillende talen. Als het werkt kun je een soepel gesprek voeren met iemand die een heel andere taal spreekt. Alle gesproken taal wordt moeiteloos vertaald, al maakt Apple er soms wel rare zinnen van.

Irritant is dat je een eenmaal ingesproken conversatie niet meer kunt corrigeren, dus als Apple fout heeft verstaan zul je net zo vaak moeten herhalen tot de herkenning goed is. Ook negeert Apple alle leestekens in een zin.

Nieuw is dat Vertaal nu een systeembrede functie is en te gebruiken is vanuit elke app, bijvoorbeeld in Split View.

Deze apps ontbreken nog steeds

De iPad beschikt nog steeds niet over een Rekenmachine, Weer-app, Gezondheid of Conditie (behalve als je Fitness+ hebt). Op de Apple Watch vind je wel een Rekenmachine en Weer, maar op de iPad zul je in het aanbod van third party-apps moeten duiken.

Swift Playground: serieus?

We noemden eerder al even dat Apple Xcode naar de iPad zou kunnen brengen. En waarom ook niet, nu er een M1-chip in zit? In plaats daarvan kregen we Swift Playgrounds. Voor het team dat Swift Playgrounds maakt is het ongetwijfeld een enorme mijlpaal. Het is dan ook een flinke upgrade, waarbij je live previews van apps kunt draaien terwijl je ze aan het maken bent. Ook leer je gaandeweg apps in SwiftUI schrijven. Na het maken van je app kun je deze zelfs bij de App Store indienen ter review.



Het kan wel, apps maken op de iPad, maar zullen ontwikkelaars hier echt voor gaan kiezen of blijft het een speeltje?

Uiteindelijk blijft Swift Playgrounds toch iets wat is ontstaan uit een educatieve app voor kinderen. Het is nog af te wachten in hoeverre professionele ontwikkelaars hiermee aan de gang gaan.

Notities: hier heeft iedereen iets aan

Tijdens het schrijven van deze preview vroegen we ons af wat de gewone gebruiker nu eigenlijk heeft aan de vernieuwingen in iPadOS 15. Nou, op dat punt zijn we eigenlijk best positief, want veel van de iOS 15-functies komen meteen naar de iPad en daar zitten veel nuttige dingen tussen, bijvoorbeeld op het gebied van FaceTime, Kaarten, Foto’s en Notificaties. Nieuwe functies zoals Livetekst kun je ook op de iPad gebruiken.

Notities is een app die veel mensen gebruiken en die krijgt dit najaar wat verbeteringen die we nog niet in onze iOS 15 preview hebben genoemd. Zo kun je mensen met een ‘mention’ ergens op attenderen en met hashtags zorgen dat je notities over een bepaald thema sneller kunt terugvinden. Er is ook een nieuwe activiteitsweergave om te zen welke wijzigingen er in de loop van de tijd zijn aangebracht.



Een van onze favoriete functies: Quick Note.

Een handige functie waar je meteen iets aan hebt is de Quick Note, een snelle notitie voor als je de actieve app niet wilt verlaten. Vanuit een Quick Note kun je makkelijk linken naar een e-mailbericht of een webpagina. Je krijgt de notitie dan opnieuw te zien zodra je de webpagina later opent. En de Quick Notes gaan ook geen onoverzichtelijke berg notities op je beginscherm veroorzaken, want ze verdwijnen in een apart onderdeel in de Notities-app. Je hebt meerdere manieren om een Quick Note te starten, dus dit levert geen extra “hoe moet het ook alweer?” op.

Heel veel mooie verbeteringen

iPadOS 15 biedt nog veel meer verbeteringen. Je leest er alles over in onze detailartikelen die de afgelopen twee weken op onze site zijn verschenen. Kijk ook eens naar onze lijst met handige iOS 15 ontdekkingen, want veel daarvan gelden ook voor iPadOS. Focus is misschien wel de belangrijkste functie van dit jaar en eentje die op al je apparaten werkt.



Voor consumenten zit er heel veel nuttigs in iPadOS 15, waarmee je meteen je leven kunt verbeteren.

Ook voor de iPad zijn heel veel kleine verbeteringen die je misschien snel over het hoofd ziet, zoals informatie over acteurs en tv-shows opvragen via Spotlight of het vergrootglas bij het selecteren van tekst. Dit zijn de vele kleine verbeteringen die het leven met een iPhone en iPad net iets handiger maken, zoals je ook al in onze iOS 15 preview kon lezen. Het is heel veel en het is heel moeilijk om alles te overzien. Maar echt spectaculair is het uiteindelijk niet.

Voorlopige conclusie iPadOS 15 preview

iPadOS 15 biedt mooie verbeteringen, vooral op het gebied van multitasking. Maar als je uitsluitend kijkt naar de nieuwkomers (Vertaal, Swift Playgrounds, verbeterde multitasking) dan is het een kwestie van aanvullen en bijschaven. We zouden een lijst van 200 functies kunnen maken die nieuw of verbeterd zijn in iPadOS 15, maar die ene grote sprong voorwaarts om de iPad naar een hoger niveau te tillen wordt niet gemaakt.

Is dat erg? Enerzijds wel. We hadden graag gezien dat iPadOS 15 ervoor had gezorgd dat de M1 iPad Pro zijn ware kracht kan laten zien. Wie een iPad Pro koopt zit in 2022/2023 nog steeds met een raceauto die op de software van een middenklasser draait. Voor professionals moet iPadOS 15 toch wel een teleurstelling zijn. iPadOS hoeft geen macOS te worden, maar wat meer aandacht voor professionals hadden we wel graag gezien.

Eigenlijk geldt dat ook voor ontwikkelaars. Er zijn heel veel nieuwe API’s bijgekomen tijdens WWDC 2021, maar een iPad-feature waarmee appontwikkelaars bij hun gebruikers een wow-effect teweeg kunnen brengen, kunnen we niet goed bedenken.

Tegelijk is goed om je te beseffen dat er een veel grotere doelgroep is die iPads gebruikt. Voor consumenten is iPadOS 15 een feest van ontdekkingen, met functies die alles net iets handiger maken en weinig moeite kosten om te leren. Denk bijvoorbeeld aan de snelle notities, widgets en de nieuwe Focus-functie die je zonder veel moeite onder de knie krijgt.

De komende maanden zullen we beta van iPadOS 15 nog verder gaan testen om in september ons eindoordeel te kunnen geven in de iPadOS 15 review.