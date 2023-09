Een interne memo van Apple aan winkelmedewerkers over de kwaliteit van FineWoven iPhone-hoesjes biedt weinig houvast. Medewerkers moeten blijven benadrukken dat het "luxe microtwill" is.

Klachten over FineWoven materiaal

Als nieuwe Apple-producten niet zo in de smaak vallen, zijn winkelmedewerkers het eerste aanspreekpunt die de klachten moeten aanhoren en erop moeten reageren. Dat is niet altijd een gemakkelijke taak, omdat ze zich aan richtlijnen moeten houden en een klant niet zomaar gelijk kunnen geven. In een memo geeft Apple nu instructies hoe het personeel moet reageren op vragen en klachten over het nieuwe FineWoven materiaal. Een kopie van deze memo viel in handen van de media en daaruit blijkt dat Apple nog vol vertrouwen is dat FineWoven een prima materiaal is.



In onze (bijgewerkte) review van de FineWoven-hoesjes is te lezen dat het polyester-gebaseerde materiaal niet zo premium is als Apple wil doen geloven. Het plastic geraamte aan de binnenkant is weliswaar stevig genoeg en zal je toestel goed beschermen tegen vallen, maar het materiaal aan de buitenkant ziet er al snel lelijk uit. De hoesjes die in de Apple Store te zien zijn, moeten daarom regelmatig worden vervangen als klanten er met hun nagels overheen zijn gegaan.



Apple is op de hoogte van klachten

In de memo staat: “Je kunt vragen krijgen van klanten over het uiterlijk van het nieuwe FineWoven-materiaal, hoe het na verloop van tijd slijt en hoe je het moet onderhouden.” Daaruit blijkt dat Apple op de hoogte is van de reacties op sociale media. Maar de reactie die medewerkers moeten geven betekent in feite dat ze de productomschrijving in de online Apple Store moeten herhalen. “Je kunt klanten vertellen dat het FineWoven-materiaal gemaakt is van een luxe microtwill, met een zachte maar duurzame suède-achtige textuur”. Wel kunnen FineWoven-hoesjes er “na verloop van tijd anders uit zien en kunnen slijtage vertonen, doordat de vezels bij normaal gebruik worden samengedrukt.” Ook probeert Apple de angst voor krassen wat te sussen door de winkelmedewerkers te laten zeggen dat “sommige krassen na verloop van tijd minder kunnen worden”.

Nieuw is dat Apple nu schoonmaakinstructies geeft voor de FineWoven-cases:

Dompel een pluisvrije doek in schoon water Wring de doek uit totdat het slechts licht vochtig is. Wrijf met de doek 1 minuut zachtjes over het FineWoven-oppervlak.

Deze instructies wijken af van het bijgewerkte supportdocument over het schoonmaken van Apple-producten. Hieraan is een nieuwe sectie over FineWoven materiaal toegevoegd, waarin melding wordt gemaakt van een theelepel (5 ml) wasmiddel op een kop (250 ml) water. Dat klinkt logischer, aangezien vlekken door olie en andere vette stoffen de meeste klachten opleveren en die zijn met alleen water niet weg te poetsen. De Nederlandse versie van dit supportdocument is dit nog niet aangepast.

Hoe nu verder?

Het is duidelijk dat Apple goed op de hoogte is van de klachten over het FineWoven-materiaal. Niet alleen bij de hoesjes, maar ook bij de veel duurdere Modern Buckle-horlogebandjes blijkt dat het materiaal snel slijtageplekken vertoont. Apple wil in ieder geval zorgen dat het personeel op één lijn zit bij vragen en klachten. De interne memo biedt echter weinig handvaten om klanten te overtuigen dat deze vervanger van leer echt beter is. Als er echter voldoende producten worden teruggebracht en de verkoop van de accessoires al na een paar dagen stopt, zal Apple toch iets moeten doen. Een officiële reactie of een terugroepactie hoeven we wellicht niet te verwachten, maar het is goed mogelijk dat Apple volgend jaar met een ander materiaal komt. Om verder gezichtsverlies te voorkomen zou Apple het FineWoven-materiaal ook ongemerkt een beetje kunnen tweaken, zodat het minder krasgevoelig wordt.

Volgens de website van Apple is het materiaal duizenden uren getest tijdens de ontwerpfase en de productie. Alleen is het blijkbaar niet goed getest in de handen van echte consumenten.