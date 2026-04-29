Een refurbished iPhone is een toestel dat op alle belangrijke punten grondig is gecontroleerd. Het standaardmodel uit de iPhone 15-serie biedt veel functionaliteiten voor een scherpe prijs. Bij refurbished iPhones worden tientallen onderdelen nagekeken en – waar nodig – vervangen. Daarbij is niet bezuinigd op de kwaliteit: de gebruikte onderdelen hebben dezelfde kwaliteit als nieuwe onderdelen.

Met een refurbished iPhone voorkom je bovendien onnodig e-waste. Je bespaart dus niet alleen geld, maar kiest ook voor de duurzamere optie. Kortom: met een refurbished iPhone maak je een slimme keuze.

Prijzen iPhone 15: refurbished en nieuw

Toch liever een gloednieuw toestel? Dan kun je ook kijken naar een losse iPhone 15 of een iPhone 15 met abonnement, want dit toestel is nog op diverse plekken verkrijgbaar. Als je naar de losse toestelprijzen van de iPhone 15 kijkt, zul je merken dat je met refurbished behoorlijk wat kunt besparen. Dit waren de laatste officiële adviesprijzen voor de iPhone 15:

In onderstaande prijsvergelijker vind je ook refurbished exemplaren van de iPhone 15, waarmee je vaak goedkoper uit kunt zijn. Hou er rekening mee dat niet al deze aanbieders zijn aangesloten bij het Keurmerk Refurbished.

Refurbished iPhone 15 vergelijken: zo vind je de beste aanbieder

Met de komst van de iPhone 17-serie heeft de iPhone 15 het assortiment van Apple verlaten, maar dat betekent niet dat deze niet meer te verkrijgen is. Bij dit toestel is gekozen voor een aantal zachtere pastelkleuren, zoals geel, groen en roze met een matglazen achterkant – zoals bekend van de Pro-modellen. Deze iPhone heeft een helderder scherm gekregen en heeft voor het eerst ook het Dynamic Island in plaats van een notch.

Voor een refurbished exemplaar ben je heel wat minder kwijt dan de adviesprijs die Apple ervoor vraagt, terwijl je in feite hetzelfde toestel krijgt – alleen met soms wat gebruikssporen. Je bepaalt zelf hoe ‘nieuw’ het toestel eruit ziet. Voor een refurbished iPhone 15 in bijna-nieuwstaat betaal je meer dan voor een model met wat krasjes. Op zich hoeven een paar krasjes geen probleem te zijn: als je het toestel een tijdje gebruikt ontstaan er vaak ook wat krasjes. Belangrijker is dat de accu en het scherm in topconditie zijn en bij voorkeur zijn vervangen.

Maar hoe vind je een betrouwbare aanbieder voor jouw refurbished iPhone 15? De markt wordt overspoeld door aanbieders. Bij aanbieders die zijn aangesloten bij het Keurmerk Refurbished krijg je de meeste zekerheid, maar betaal je ook vaak wat meer.

Hieronder vind je enkele aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Refurbished iPhone 15 kopen: waarop letten?

Er is soms nog wel wat onduidelijkheid over refurbished iPhones. Dat komt omdat het aantal aanbieders explosief is gegroeid, waardoor je niet altijd zekerheid hebt over de kwaliteit. Kies daarom voor een aanbieder met een goede reputatie, waar je garantie krijgt en waar de toestellen goed worden nagekeken.

Let bij het kiezen van een aanbieder op de volgende punten:

Hoe wordt een iPhone 15 refurbished gemaakt?

De meeste refurbished iPhone-aanbieders kopen een partij iPhones in, die ze nakijken en vervolgens weer doorverkopen. Soms zijn het grote partijen, bijvoorbeeld toestellen die in een zakelijke omgeving zijn gebruikt. Ook zijn de toestellen soms afkomstig uit retouren van fabrikanten en winkeliers. Deze toestellen kunnen niet meer als nieuw worden aangeboden, maar zijn nauwelijks gebruikt.

Om een iPhone 15 refurbished te maken wordt eerst de inhoud gewist, zodat er geen privégegevens van de vorige eigenaar meer aanwezig zijn. Daarnaast wordt de meest recente iOS-versie erop gezet. De behuizing wordt volledig schoongemaakt en gecontroleerd op krassen en andere schade. Ook het scherm, de knoppen en de accu worden langsgelopen. Waar nodig worden onderdelen vervangen. Er zijn ook aanbieders die alleen de direct zichtbare schade repareren. In dat geval kan de batterij versleten zijn, dus let daar goed op. Wat ons betreft is een batterij in goede conditie belangrijker dan een behuizing zonder krasjes. Je kunt immers altijd nog een hoesje plaatsen.

Conditie van refurbished iPhone 15

Elke refurbished iPhone is nagekeken en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen. De conditie wordt vaak uitgedrukt in een grade. Grade A ziet er als nieuw uit, terwijl Grade B zichtbare krassen op de behuizing kan hebben. Bij een Grade C iPhone is er sprake van zware gebruikssporen.

Zo’n beschadigde iPhone 15 kan als refurbished toestel nog prima verkocht worden als het toestel zelf nog goed functioneert. Sommige mensen kopen een refurbished iPhone 15 voor kinderen, zodat ze zich niet druk hoeven te maken over krasjes. Anderen hebben een opgeknapte iPhone 15 nodig om iets te testen, bijvoorbeeld als softwareontwikkelaar. Het toestel hoeft dan alleen maar goed te functioneren en hoeft er niet zo mooi uit te zien. Let op welke garantie op refurbished iPhones je krijgt, want dit kan per aanbieder verschillen (zie ook verder).

Beschikbaarheid refurbished iPhone 15

Van sommige toestellen zijn erg veel exemplaren verkrijgbaar, ook als refurbished variant. In het geval van de iPhone 15 is het zo dat heel veel mensen dit model hebben gekocht. Deze is bovendien een flinke tijd in het assortiment geweest bij Apple, waardoor er veel in de omloop zijn – ook tweedehands.

Ook zul je merken dat van sommige opslagcapaciteiten meer aanbod is. We raden aan om een model met 256GB opslag te kiezen, zodat je er langer plezier van hebt. Het scheelt vaak niet enorm veel in verhouding met 128GB opslag. Bij refurbished iPhones is het prijsverschil tussen de verschillende opslagvarianten vaak relatief klein.

Prijs refurbished iPhone 15

Wat kost een refurbished iPhone 15 eigenlijk? De prijzen van refurbished iPhones verschillen per aanbieder, maar ze liggen op zo’n 50% tot 80% van de oorspronkelijke aanschafprijs. Dit is dan ook de belangrijkste reden om voor refurbished te kiezen: de prijs ligt een stuk lager.

Omdat het bij refurbished om unieke exemplaren gaat, die in wisselende conditie verkrijgbaar zijn, loont het goed om te zoeken naar een betrouwbare aanbieder. Onze refurbished iPhone vergelijker wijst je de weg naar de beste aanbiedingen. De meeste aanbieders beschikken over een steeds veranderend aanbod en stemmen de prijzen af op de vraag. Let bij het kiezen op model, opslagruimte, conditie en kleur. Je vindt dan precies een toestel dat past bij jouw smaak en budget.

Levering en retourbeleid

Je koopt de refurbished iPhone 15 op afstand, dus je hebt altijd de mogelijkheid om je aankoop binnen de zichttermijn terug te sturen. De termijn hiervan varieert per aanbieder: soms heb je 14 dagen, maar het komt ook wel voor dat je 30 dagen de tijd hebt om je aankoop te proberen. Je kunt dan je aankoop terugsturen, zonder opgaaf van reden. Bevalt de gereviseerde iPhone 15 niet, dan weet je in ieder geval dat je er niet lange tijd aan vast zit.

Check ook even hoe de iPhone wordt geleverd: vaak krijg je er een kabel (zonder adapter) en simkaarttool bij, maar niet de originele verpakking.

Refurbished iPhone 15 garantie

De garantie op refurbished iPhones kan aanzienlijk verschillen: soms krijg je 6 maanden garantie, soms zelfs tot wel 3 jaar! Wil je meer zekerheid, dan kun je soms de garantie tegen een kleine vergoeding verlengen. Bij een Certified Pre-Owned toestel krijg je een jaar garantie.

Let erop dat de iPhone-garantie tijdens het tweede jaar alleen geldt voor de winkel waar je het toestel gekocht hebt. Je kunt dus niet bij Apple aankloppen. Mocht je in het tweede jaar tegen problemen aanlopen, dan zul je bij de (web)winkel verhaal moeten halen. Kies daarom een winkel met goede klantenservice en een eigen reparatiedesk.

Veel refurbished aanbieders werken samen met Card Services Utrecht, een erkende Apple serviceprovider.

Refurbished iPhone 15 kopen met abonnement

Vroeger kon je bij losse iPhones alleen gloednieuwe toestellen kopen, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om een refurbished toestel te combineren met een abonnement. Zo kun je op een slimme manier onder de BKR-registratie uit komen, omdat je veel minder hoeft bij te betalen.

Je kunt refurbished iPhones met abonnement onder andere vinden bij:

Informatie Laatst bijgewerkt april 2026

