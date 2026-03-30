De Apple Watch is een van de populairste smartwatches, maar deze gebruikt al jarenlang hetzelfde design. Naar verwachting komt hier weinig verandering in bij de Apple Watch Series 12.

Elk jaar is het weer de vraag of Apple de Apple Watch met een nieuw design gaat uitrusten of niet. Mark Gurman meldt dat Apple bij de Apple Watch Series 12 hetzelfde herkenbare design gaat gebruiken dat ze bij de Apple Watch Series 11 gebruikte.

Apple Watch Series 12 krijgt hetzelfde ontwerp

Jarenlang doen er geruchten de ronde over een grote make-over van de Apple Watch. Denk aan een dunnere behuizing, strakkere randen, een compleet nieuw schermformaat of zelfs een nieuw systeem met magnetische bandjes. Ook werd er eerder gesproken over een mogelijke Apple Watch X met een totaal ander uiterlijk.

Hoewel de Apple Watch Series 10 wel een aanzienlijk groter scherm kreeg dan zijn voorganger en de kast iets ronder werd, was van een groot herontwerp geen sprake. Alleen de Apple Watch Ultra heeft een ander ontwerp gekregen ten opzichte van het basismodel. Op basis van Gurmans nieuwste informatie lijkt het er sterk op dat Apple ook dit jaar geen radicale designstap zet. De Apple Watch Series 12 zou daarom sterk lijken op de huidige Series 10 en Series 11, met behoud van het vertrouwde bandjessysteem en de algemene look.

In plaats van een nieuw uiterlijk zou Apple zich bij de Apple Watch Series 12 vooral richten op interne verbeteringen. Denk daarbij aan een snellere chip, betere energie-efficiëntie en mogelijk kleine verbeteringen op het gebied van sensoren. In combinatie met watchOS 27 kan dat zorgen voor soepelere prestaties, snellere apps en meer mogelijkheden voor gezondheids- en fitnessfuncties. Of er nog een langverwachte nieuwe gezondheidsfunctie komt, zoals een bloedsuikermeter, is nog de vraag.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Wanneer komt de Apple Watch Series 12?

Traditiegetrouw kondigt Apple in het najaar nieuwe Apple Watch‑modellen aan, tegelijk met de nieuwste iPhones. De kans is dus groot dat we in september 2026 ook de Apple Watch Series 12 voorgeschoteld krijgen. De eerste grote designverandering in de Apple Watch kan je pas weer verwachten in 2028 met de Apple Watch Series 14.