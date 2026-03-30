Apple Watch Series 12 komt eraan – maar het design blijft hetzelfde

De Apple Watch is een van de populairste smartwatches, maar deze gebruikt al jarenlang hetzelfde design. Naar verwachting komt hier weinig verandering in bij de Apple Watch Series 12.
Sasha Koevoets -

Elk jaar is het weer de vraag of Apple de Apple Watch met een nieuw design gaat uitrusten of niet. Mark Gurman meldt dat Apple bij de Apple Watch Series 12 hetzelfde herkenbare design gaat gebruiken dat ze bij de Apple Watch Series 11 gebruikte. 

Apple Watch Series 12 krijgt hetzelfde ontwerp

Jarenlang doen er geruchten de ronde over een grote make-over van de Apple Watch. Denk aan een dunnere behuizing, strakkere randen, een compleet nieuw schermformaat of zelfs een nieuw systeem met magnetische bandjes. Ook werd er eerder gesproken over een mogelijke Apple Watch X met een totaal ander uiterlijk.

Hoewel de Apple Watch Series 10 wel een aanzienlijk groter scherm kreeg dan zijn voorganger en de kast iets ronder werd, was van een groot herontwerp geen sprake. Alleen de Apple Watch Ultra heeft een ander ontwerp gekregen ten opzichte van het basismodel. Op basis van Gurmans nieuwste informatie lijkt het er sterk op dat Apple ook dit jaar geen radicale designstap zet. De Apple Watch Series 12 zou daarom sterk lijken op de huidige Series 10 en Series 11, met behoud van het vertrouwde bandjessysteem en de algemene look.

In plaats van een nieuw uiterlijk zou Apple zich bij de Apple Watch Series 12 vooral richten op interne verbeteringen. Denk daarbij aan een snellere chip, betere energie-efficiëntie en mogelijk kleine verbeteringen op het gebied van sensoren. In combinatie met watchOS 27 kan dat zorgen voor soepelere prestaties, snellere apps en meer mogelijkheden voor gezondheids- en fitnessfuncties. Of er nog een langverwachte nieuwe gezondheidsfunctie komt, zoals een bloedsuikermeter, is nog de vraag.

Wanneer komt de Apple Watch Series 12?

Traditiegetrouw kondigt Apple in het najaar nieuwe Apple Watch‑modellen aan, tegelijk met de nieuwste iPhones. De kans is dus groot dat we in september 2026 ook de Apple Watch Series 12 voorgeschoteld krijgen. De eerste grote designverandering in de Apple Watch kan je pas weer verwachten in 2028 met de Apple Watch Series 14.

‘Apple Watch krijgt pas in 2028 weer een nieuw design’

Apple zou voorlopig vasthouden aan het welbekende design van de Apple Watch en pas in 2028 weer groots gaan uitpakken met de Apple Watch.

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

'Alle iPhone 18-modellen krijgen kleiner Dynamic Island': wat heb je daaraan?
AirPods Max 2 nu te bestellen: dit zijn de prijzen (maar het kan ook goedkoper)
Updates voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.4 en meer zijn nu te downloaden
Apple brengt watchOS 26.4 voor Apple Watch uit: dit is er nieuw
'iPhone 18 Pro krijgt deze unieke camerafuncties – en een vernieuwde Camera-app voor pro's'

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel Apple Watch SE voor instappers watchOS: het besturingssysteem van de Apple Watch Bekijken bij Apple

Een Apple Watch om je enkel dragen, kan dat?

Digital Crown op de Apple Watch, AirPods Max en Vision Pro: dit kun je ermee

Meldingen voor onregelmatig hartritme op de Apple Watch: zo werken ze

Hoe waterdicht is de Apple Watch en kun je ermee douchen, zwemmen en duiken?

De beste Apple Watch-docks voor je bureau of nachtkastje

Ga sporten op Valentijnsdag: deze speciale Apple Watch-medaille kun je verdienen

