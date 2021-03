Deze deal kan zomaar weer voorbij zijn en er is ook niets bekend over voorraden, dus sla je slag als je altijd al de AirPods Max in spacegrijs had willen hebben. De prijzige Max is Apple’s eerste poging om een eigen over-ear hoofdtelefoon te maken. De oorschelpen zijn verwisselbaar, dus mocht je zat zijn van volledig grijs, dan kun je je AirPods Max opfleuren met oorkussens in de andere verkrijgbare kleuren. Daarvoor betaal je dan 70 euro per stuk.

Dit houdt de deal in:

Normale prijs bij Apple: 629 euro

Nu bij Amazon voor: naar €518,19

Korting: 18%

Je bespaart: 110,81 euro

Bestellen kan gewoon, maar het kan wel even duren voordat je geleverd krijgt aangezien de voorraad op het moment van schrijven op is. Dit kan echter elk moment weer veranderen. Datzelfde geldt voor de prijs, dus kijk goed voor je op bestellen klikt.

Toegegeven, het is nog steeds een vrij forse prijs, maar wie van plan was te kopen kan nu mooi profiteren. Bezorging is gratis, ongeacht of je Prime-lid bent.