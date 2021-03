De leukste apps van week 10-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Zenkit Hypernotes Zenkit is een populaire optie voor bedrijven. Het is een bundel van apps die op kantoor goed van pas kunnen komen, net zoals Adobe Creative Cloud een handig pakket is voor creatievelingen. Zenkit heeft nu iets nieuws: Hypernotes. Met deze app kun je heel nauwkeurig en overzichtelijk notities maken. Dat gaat verder dan wat regels tekst dankzij ondersteuning voor héél veel geavanceerdere functies. Zo kun je linken naar andere onderdelen binnen een document en heb je keuze uit veel soorten grafieken voor allerlei doeleinden. Dankzij de samenwerkfunctie hoef je niet alles alleen te doen. Alle wijzigingen worden ook bijgehouden. Gebruik je meer zakelijke apps, dan is de integratie met Zapier wellicht ook interessant. Hypernotes heeft veel functies, dus we raden aan het overzicht te bekijken op de website. Je kunt Zenkit Hypernotes aanschaffen op de website van de ontwikkelaar. Prijzen variëren afhankelijk van je eisen. Er is een gratis editie.



Home Connect (Apple Watch)

Eerder deze week besproken op iCulture:

Heb je een huishoudelijk apparaat zoals een oven, koffiezetapparaat of vaatwasser en heeft dit apparaat ondersteuning voor Home Connect? Dan kun je je apparaat nu ook bedienen vanaf je Apple Watch. Verschillende merken hebben ondersteuning voor het platform, waaronder Bosch en Siemens. Afhankelijk van het type apparaat kun je de status ervan inzien en een programma starten of stoppen. Deze app bestond al voor de iPhone, maar is nu als aparte app vrijgegeven voor de Apple Watch.

Mijn DHL

Deze app is handig voor als je regelmatig pakketjes ontvangt van DHL. De koerier heeft eindelijk een app, maar in feite is het gewoon de mobiele website verpakt in een app. Meer functies krijg je dan ook niet. Je kunt overzichtelijk bijhouden waar je pakket is en hoe laat deze ongeveer wordt bezorgd. Het werkt prima, maar we hopen wel dat er ooit een échte app van wordt gemaakt. Je kunt ook eens kijken bij onze gids met apps om pakketjes te traceren.

EATview

Voor wie als doel heeft om (deels) te stoppen met het eten van vlees kan het lastig zijn om bij te houden hoe je het doet. Had je eergisteren nou wel of geen kip op die pizza? En boek je eigenlijk wel vooruitgang? In EATview geef je elke dag aan of je die dag vlees hebt gegeten. Het werkt ook voor andere dierlijke producten, mocht je daar ook mee willen stoppen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontbijt, lunch en avondeten. De app biedt eenvoudige grafieken om je voortgang bij te houden. Sinds deze week is de app ook in het Nederlands beschikbaar.

Subtrack

Tegenwoordig kun je vrijwel alles als abonnement nemen. Dat geldt voor je videodienst, muziekdienst, het openbaar vervoer en zelfs een mooi gelegde achtertuin (ja, echt). Omdat we tegenwoordig voor veel zaken een abonnement hebben is het wellicht een goed idee om bij te houden hoeveel geld je eraan uitgeeft. Subtrack geeft dan op allerlei handige manieren weer hoeveel je in totaal uitgeeft en hoeveel dat per week, maand of jaar is. Er zijn ook widgets met die info, maar dat is misschien wat veel van het goede. De app is ook geschikt voor euro’s, ook al wordt dat vanuit de App Store pagina niet duidelijk.