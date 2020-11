Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van oktober 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: Halide Mark II Deze week verscheen een grote update voor één van de populairste camera-apps voor de iPhone Halide Mark II is de opvolger van de eerste Halide-app, die mede gemaakt is door de Nederlander Sebastiaan de With. De nieuwste versie heeft een compleet nieuw design en talloze nieuwe functies. Het design is ook geoptimaliseerd voor toestellen met een thuisknop, zodat alles binnen handbereik is. De belangrijkste verbeteringen vinden we in de kwaliteit met RAW-foto’s. Bij RAW-fotografie worden er minder technieken toegepast om de foto’s mooier te maken. Het voordeel is de flexibiliteit met het bewerken van de foto, maar het nadeel is dat zo’n foto er op het eerste gezicht niet altijd mooi uit ziet. Instant RAW en andere nieuwe technieken in Halide Mark II combineren het RAW-formaat met allerlei verbeteringen. Voor deze tweede versie zijn de makers overgestapt naar een nieuw verdienmodel. Kopers van de eerste versie kunnen gratis upgrade en alle functies een jaar lang zonder extra betaling gebruiken. Nieuwe gebruikers kunnen kiezen voor een jaarlijks lidmaatschap, maar je kan ook alles in één keer afkopen. Lees ook ons eerdere artikel over Halide Mark II. Bekijk ook Halide Mark II: vernieuwde camera-app heeft verbeterde RAW-functies Halide, de populaire en geavanceerde camera-app, heeft een grote update gekregen. De vernieuwde app, Halide Mark II, heeft een nieuw design en gaat op een nieuwe manier om met RAW-bestanden.

EEVEE

Deze app is speciaal voor mensen met een Tesla elektrische auto. De EEVEE-app brengt de kosten van je elektrische laadsessies in kaart, zoals de exacte kostprijs. Met zo’n gedetailleerd overzicht is het declareren van je zakelijke kilometers een stuk makkelijker. Elke kilowattuur, kilometer en euro wordt in beeld gebracht. Zo weet je beter hoeveel iedere rit je gekost heeft. De app is daarmee een soort mobiele tankkaart voor iedereen met een Tesla. Helaas is de app nog niet geschikt gemaakt voor andere merken.

BTW Pro

Moet je voor je eigen bedrijf of administratie vaak btw-berekeningen doen? BTW Pro kan je daarbij helpen. Deze Nederlandse app voor iPhone en iPad biedt een overzicht van alle percentages en toont zowel de kosten met als zonder btw. De app is gemaakt in SwiftUI en vereist ook geen internetverbinding. Met de donkere modus kun je ook in de nachtelijke uurtjes zonder pijn aan je ogen btw-berekeningen maken. De app ondersteunen zowel Nederlandse als Belgische tarieven.

Album Player

Album Player is een gratis app van de Nederlandse ontwikkelaar Jan Verboom. Hiermee kun je op een eenvoudige manier door je muziekcollectie bladeren en je (favoriete) albums afspelen. Je kunt een afspeellijst van albums maken door ze te selecteren op basis van genre, genre én artiest, genre én componist of iets uit je favorietenlijst. Je kunt afspelen en vervolgens bladeren, pauzeren, naar het volgende nummer gaan en meer. De app toont de volledige albumtitels, artiestennamen en songtitels. De app is gratis en er zitten geen in-app aankopen of reclames in. Je kunt gebruik maken van je eigen muziekbibliotheek op de iPhone of iPad, de Muziek-app op de Mac of iTunes in Windows, of allerlei muzieknummers van Apple Music als je daar abonnee van bent en gebruik maakt van de iCloud-muziekbibliotheek.

Cheqi

Cheqi is een nieuwe app die het anders aanpakt dan de gebruikelijke betaalverzoeken-apps. In plaats van geld vragen kun je met Cheqi kleine geldbedragen aan iemand geven. Dit werkt via WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok of e-mail. Je kiest het bedrag dat je wilt geven en maakt het over via iDeal. Vervolgens verstuur je een Cheqi-berichtje via WhatsApp of een ander kanaal. De ontvanger haalt de Cheqi op en ontvangt het bedrijf op zijn rekening.

Cheqi is bijvoorbeeld bedoeld om een voorgeschoten bedrag terug te betalen, zonder dat je op een betaalverzoek hoeft te wachten. Je kunt het ook gebruiken om iemand geld cadeau te geven, bijvoorbeeld voor een verjaardag. Kortom, allerlei situaties waarin je wilt betalen of geld geven, maar het bankrekeningnummer niet weet. De app is gratis te gebruiken en je hoeft geen account aan te maken.

NPO Luister

Als je graag naar de podcasts van de NPO luistert, dan kan je daar nu ook hun eigen app voor gebruiken. Wij vragen ons af waarom je daar een specifieke app voor zou willen gebruiken, want de podcasts zijn ook gewoon te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en andere platformen. Met de app kan je podcasts offline bewaren, je kan je abonneren op de verschillende shows en je krijgt suggesties op basis van waar je naar luistert. De app biedt daarnaast ook de live radiozenders van de NPO.

NRC Audio

Nóg een speciale audio-app van een Nederlands mediabedrijf. De Nederlandse krant NRC heeft een eigen NRC Audio-app uitgebracht. Daarmee kun je luisteren naar alle nieuwe podcastseries die de krant uitbrengt, zoals NRC Vandaag en Haagse Zaken. Maar je vindt er ook podcasts van andere makers, die door het team van de NRC geselecteerd zijn. De app is tot 1 januari 2021 gratis en onbeperkt te luisteren. Vanaf €2 per week krijg je dan onbeperkte toegang tot de podcasts en de andere artikelen van NRC.

Dustin

Schrijver Niels ‘t Hooft en VPRO Medialab hebben samen de app Dustin gemaakt. Dustin is een interactief verhaal dat gaat over als slimme apparaten echt slim worden en emoties krijgen. Het verhaal gaat over de slimme stofzuiger Dustin, die niet helemaal tevreden is met het werk wat hij doet. Het verhaal speelt zich af in een chat interface en in augmented reality. In totaal zijn er vijf hoofdstukken. Het hele verhaal heb je in zo’n 30 minuten uitgespeeld.

Origins

Wie ben jij écht? Op die vraag wil de Nederlandse app Origins jou antwoord geven. De app is bedoeld om ‘jezelf te ontdekken’ en ‘de beste versie van jezelf te worden’. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar de app heeft verschillende manieren om dat te ontdekken. De Origins-app is gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidstheorie. Met een gevoelensdagboek hou je bij wat je doet en hoe je je daarbij voelt. Je leert jezelf kennen op het gebied van je persoonlijke leven, werk en relaties. Origins is dus een zelfreflectie-app, maar het is wel belangrijk dat je zelf het nodige vastlegt via de mogelijkheden die de app je biedt.

SportAfspraak

De Nederlandse app SportAfspraak is gemaakt in SwiftUI, de nieuwe toegankelijke ontwikkelaarstools van Apple. Met de app maak je een sportafspraak bij een vestiging van Optisport, een keten met zwembaden, sportscholen en meer. Je plakt een reserveringslink vanuit je e-mail in de app, zodat je in het vervolg rechtstreeks vanuit de SportAfspraak-app een nieuwe reservering kan maken. De app is deze maand gratis, maar kost daarna €1,09.

NextMatch

Voetballiefhebber? Dan is NextMatch misschien wat voor jou. Met deze app zie je wanneer de eerstvolgende wedstrijd van jouw favoriete voetbalclub is. De app biedt een selectie van Europese teams om te volgen, maar in Nederland wordt momenteel alleen nog Ajax ondersteund. Binnenkort worden ook Feyenoord en PSV toegevoegd. De app heeft ook widgets, zodat je vanaf het beginscherm kan zien wanneer er gespeeld gaat worden. De app kost €1,09, maar vinden we voor deze prijs nu nog wel wat beperkt.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!