De leukste apps van week 45-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Countdown Widget Opnieuw een app die gebruikmaakt van de nieuwe mogelijkheden voor widgets. Deze app laat je in een paar stappen eenvoudig je eigen countdown widgets maken, waarbij je heel veel vrijheid hebt. Kies je kleur, achtergrond, lettertype en nog veel meer om eenvoudig via een widget te zien hoeveel maanden, dagen of uren iets nog duurt. De gratis versie van de app laat je twee countdown widgets maken met beperkte mogelijkheden. Wil je meer opties, dan kan je kiezen voor de betaalde versie, waarbij je eenmalig een bedrag betaalt.

Fruit Ninja 2

Fruit Ninja is terug! Het was een van de eerste gamehits in de App Store en de opvolger is nu te downloaden. Fruit Ninja 2 draait nog steeds om het in stukken snijden van fruit en dat is nu nog leuker geworden, met meer opties. Er is nu multiplayer mogelijk, zodat je met anderen overal ter wereld kunt strijden wie het beste fruit kan snijden. Ook kun je nieuwe krachten verzamelen. Fruit Ninja 2 werkt op de iPhone en iPad en bevat in-app aankopen.

Astrogon

Astrogon is een nieuwe arcade-platformgame waarin je in een neon-retro achtige setting met een blokje van muur naar muur stuitert om hoog in het level te komen en voorwerpen te verzamelen. Je kan ook zelf een eigen level bouwen en met andere spelers spelen. De game is vergezeld van synthesizer-achtige muziek en is ideaal om in korte potjes op je telefoon te spelen. Je houdt je iPhone verticaal, dus Astrogon is met één hand te spelen.

Birthplace

Birthplace is een game die qua opzet lijkt op Farmville en Hay Day. In de game bouw je een regenwoud, om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke dierlijke bewoners terugkeren. De game is educatief van opzet, zodat je gaandeweg het spelen leert over dieren, planten en meer. De game heeft ook in-app aankopen en de ontwikkelaar belooft dat een deel van de inkomsten uit deze aankopen gebruikt wordt om echte herbebossingsprojecten te ondersteunen. De game komt eind dit jaar wereldwijd uit, maar in Nederland is de game nu al te spelen.

BTW Pro voor Apple Watch

Onlangs schreven we al over de Nederlandse app BTW Pro. De app kwam beschikbaar voor iPhone en iPad, waar eenvoudig de btw kan berekenen. Dat komt van pas als zelfstandige, maar ook voor particulieren kan het handig zijn. Nieuw is dat er nu ook een Apple Watch app is, die geheel op zichzelf gebouwd is. Je hebt dan dus niet per se de iPhone-versie nodig. Je voert het bedrag inclusief of exclusief btw in op je Apple Watch, waarna je meteen ziet wat het bedrag exclusief of juist inclusief belasting is. Je kan natuurlijk ook de Rekenmachine-app gebruiken, maar dit maakt het net wat makkelijker.