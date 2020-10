De leukste apps van week 44-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Clear Spaces Misschien herken je het wel: je wil het beginscherm op je iPhone zo indelen als je het zelf wil, met wat lege vlakken her en der. Helaas staat Apple dat niet toe, waardoor een rij apps altijd uit vier icoontjes moet bestaan (afgezien van de onderste rij). De app Clear Spaces geeft je iets meer vrijheid. De app maakt op een slimme manier gebruik van widgets. Je uploadt in de app je huidige wallpaper, waarna de app een widget maakt met jouw achtergrond daarop ingevuld. Vervolgens plaats je de widget op de juiste plek op je beginscherm, waardoor het net lijkt alsof er een lege plek op je beginscherm is. In feite staat er dus een widget op die lege plek, maar doordat die dezelfde kleur heeft als je wallpaper zie je er nauwelijks iets van. Het enige wat de widget verraad, is de naam van de app. Bovendien kunnen de lege plekken alleen 2 bij 2 of 2 bij 4 appicoontjes breed zijn, omdat dit de maten zijn die Apple voor de widgets gebruikt.

NRC Audio

Dol op podcasts? De Nederlandse krant NRC heeft een eigen NRC Audio-app uitgebracht. Daarmee kun je luisteren naar alle nieuwe podcastseries die de krant uitbrengt, zoals NRC Vandaag en Haagse Zaken. Maar je vindt er ook podcasts van andere makers, die door het team van de NRC geselecteerd zijn. De app is tot 1 januari 2021 gratis en onbeperkt te luisteren. Vanaf €2 per week krijg je dan onbeperkte toegang tot de podcasts en de andere artikelen van NRC.

Filtertune

Als je altijd al je eigen filters hebt willen maken, kan dat met Filtertune. De app, van de makers van Facetune, is een nieuwe fotobewerker waarmee je je eigen filters maakt. Met effectjes en kleuren pas je het naar eigen smaak aan, waarna je ze ook in één keer kan delen met anderen. Zie je op het internet een andere toffe filter waar je je eigen variatie op wil maken, dan kan dat ook. Je kan de filters downloaden, scannen en zo aanpassen naar je eigen smaak.

Origins

Wie ben jij écht? Op die vraag wil de Nederlandse app Origins jou antwoord geven. De app is bedoeld om ‘jezelf te ontdekken’ en ‘de beste versie van jezelf te worden’. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar de app heeft verschillende manieren om dat te ontdekken. De Origins-app is gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidstheorie. Met een gevoelensdagboek hou je bij wat je doet en hoe je je daarbij voelt. Je leert jezelf kennen op het gebied van je persoonlijke leven, werk en relaties. Origins is dus een zelfreflectie-app, maar het is wel belangrijk dat je zelf het nodige vastlegt via de mogelijkheden die de app je biedt.

SportAfspraak

De Nederlandse app SportAfspraak is gemaakt in SwiftUI, de nieuwe toegankelijke ontwikkelaarstools van Apple. Met de app maak je een sportafspraak bij een vestiging van Optisport, een keten met zwembaden, sportscholen en meer. Je plakt een reserveringslink vanuit je e-mail in de app, zodat je in het vervolg rechtstreeks vanuit de SportAfspraak-app een nieuwe reservering kan maken. De app is deze maand gratis, maar kost daarna €1,09.