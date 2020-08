Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van juli 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: myview Met myview (ja, het is zonder hoofdletters) kun je vloggen, maar dan nét iets anders. Deze app van Nederlandse bodem kan vloggen met zowel je selfie- als achtercamera tegelijk. Je kijkers kunnen zo jou zien én wat jij zelf ziet. Je kunt myview ook gebruiken als een soort sociaal medium door anderen te volgen. Jouw vlogs worden ook op je profiel opgeslagen. Tijdens het vloggen kun je filters over het beeld gooien om bepaalde effecten te creëren. De app is gratis te gebruiken en bevat ook geen in-app aankopen. Een klein nadeel is wel dat je een iPhone XS, iPhone XR of nieuwer nodig hebt. Oudere apparaten kunnen het niet aan om twee camera’s tegelijk te gebruiken. Desondanks denken we dat deze app veel potentie kan hebben, maar het is nog altijd de vraag hoeveel mensen lucht krijgen van het bestaan en het gaan gebruiken.

Komoot

Komoot is een routeplanner en navigatie-app voor iedereen die graag van de buitenlucht geniet, maar dan moet je natuurlijk wel weten wat je wilt gaan doen. Daarop heeft Komoot iets bedacht. Je vindt er nu een Inspiratie-feed. Hiermee blader je door routes die anderen hebben gemaakt en als leuk hebben beoordeeld. Ook krijg je nu betere routes te zien vanaf jouw huidige locatie. De app werkt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

Autozine.nl

Autofan? Dan is de Autozine app iets voor jou. De app heeft allerlei spellen om je autokennis te testen en een database met prijzen, foto’s en meer van auto’s sinds 1999. De spellen zijn vragen over interieur, exterieur en exotische auto’s. Verder lees je natuurlijk het nieuws en testverslagen van de redactie. De app is onlangs helemaal opnieuw ontworpen en meteen universeel gemaakt, zodat je zowel op je iPhone als iPad het autonieuws kan lezen met dezelfde app.

Klokwijs

Met Klokwijs leren kinderen klokkijken. Dat werkt voor zowel analoge als digitale klokken. Met verschillende soorten vragen leren kinderen stap voor stap hoe het werkt. Daarbij krijgen ze feedback op het scherm, maar ook met geluidjes. De app kent verschillende gradaties in de moeilijkheid, namelijk: hele en halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten. Leuke extra: de app werkt ook met Philips Hue. Zo veranderen de lampen van kleur bij het antwoorden. Hiervoor is wel een kleine aankoop vereist.

App Noot Mies

De naam zegt het al: dit is een app voor kinderen van 3. In App Noot Mies leert je kind de letters van het alfabet op een speelse manier. Met grappige plaatjes en animaties worden alle letters behandeld. Je kunt ze met de microfoon-knop ook hardop laten uitspreken om ook de klank te leren. De eerste paar levels zijn gratis, maar voor het hele alfabet met alle letters is er een in-app aankoop van €3,49. Daarvoor krijg je wel een goed ontworpen app die geen gegevens deelt of advertenties laat zien.

placiibo

Met behulp van placiibo kun je eenvoudig NFC-tags schrijven. Deze app beperkt zich echter niet tot NDEF-tags, maar schrijft ‘raw’ NFC-tags met binaire data. De ontwikkelaar noemt als voorbeeld dat je dit bijvoorbeeld kunt gebruiken voor toegangsbeheer in gebouwen. De naam van de app is overigens afgeleid van amiibo, wat NFC-figurines zijn van Nintendo.

Mijn Stage

Stagiairs kunnen met deze app eenvoudig hun uren bijhouden en zien hoe ver ze al zijn in hun praktijkperiode. Per dag kun je noteren wat je gedaan hebt en dit is te exporteren als één bestand. De app kan automatisch registreren wanneer je op je werk aankomt en wanneer je weggaat. Zo wordt in- en uitklokken een fluitje van een cent. Pauzes moet je wel zelf invoeren.

Breakzy

Het was dit weekend de eerste Zwarte Zaterdag van 2020. De ANWB verwachtte dan ook topdrukte op de Nederlandse wegen. Ga jij ook met de auto op reis, download dan Breakzy. Deze app van Bredase makelij geeft je de locatie van meer dan 13 duizend stopplekken in heel Europa. Je kunt vooraf een route bepalen en bekijken wat er te doen is op alle stopplekken, van musea tot rustgevende parken.

