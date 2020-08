De leukste apps van week 31-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Weather on the Way Maak je graag roadtrips, dan is deze app onmisbaar als het gaat om het weerbericht. Weather on the Way doet precies wat je verwacht als je de naam ziet. Voer een begin- en eindpunt in en na een paar secondes heb je niet alleen een route, maar ook de temperatuur en weersomstandigheden onderweg. Je kunt meerdere routes kiezen indien beschikbaar. Met de tijdlijnfunctie bekijk je hoe ver je al bent op de route en hoe lang het nog duurt tot je volgende locatie waar het weer iets anders is. Per locatie kun je tikken voor meer informatie. Zo zie je de UV-index, windsnelheid, neerslag, zicht en meer. Deze informatie kan allemaal van pas komen als je voor de kledingkast staat en je je outfit moet kiezen. Ook elektrische rijders zien graag wat hogere temperaturen voor het meeste bereik. Je eerste 5 trips zijn gratis, maar daarna betaal je €0,99 per maand.

Breakzy

Het is vandaag de eerste Zwarte Zaterdag van 2020. De ANWB verwacht dan ook topdrukte en dat zagen we gisteren al op de snelwegen richting de kust. Ga jij ook met de auto op reis, download dan Breakzy. Deze app van Bredase makelij geeft je de locatie van meer dan 13 duizend stopplekken in heel Europa. Je kunt vooraf een route bepalen en bekijken wat er te doen is op alle stopplekken, van musea tot rustgevende parken. We hebben Breakzy al eerder besproken, maar is deze zomer vanwege de vele autovakanties handiger dan ooit.

Mac OS 8

Huh, Mac OS 8? Als app? Jazeker! Je kunt met behulp van de macintosh.js app dit stokoude besturingssysteem draaien op macOS, Windows en Linux. In de software zijn enkele programma’s alvast voor je geïnstalleerd, zoals Photoshop 3, Premiere 4 en games als Civilization II. Zo word je nog meer mee teruggenomen in de tijd.

Gebruik je een Mac, dan is dit een losstaande app die je gratis kan downloaden. Voor Windows en Linux is iets meer moeite vereist, maar het is vrij eenvoudig. Je kunt macintosh.js downloaden op GitHub.

Microsoft Family Safety

Met deze app houden ouders de (online) veiligheid van hun kinderen bij. Ook kunnen applimieten worden ingesteld voor Xbox- en Windows-games en krijg een melding wanneer er content met leeftijdsgrenzen gedownload worden. Wat browsen betreft kun je als ouder bepaalde websites instellen die niet (of juist wel) bezocht mogen worden. Je kunt een wekelijkse e-mail krijgen met een overzicht van het aantal besteedde uren achter de Xbox et cetera. De app laat ook locatietracking toe, maar daarvoor raden wij toch Zoek mijn van Apple aan.

Mijn Stage

Stagiairs kunnen met deze app eenvoudig hun uren bijhouden en zien hoe ver ze al zijn in hun praktijkperiode. Per dag kun je noteren wat je gedaan hebt en dit is te exporteren als één bestand. De app kan automatisch registreren wanneer je op je werk aankomt en wanneer je weggaat. Zo wordt in- en uitklokken een fluitje van een cent. Pauzes moet je wel zelf invoeren. Eerder dit voorjaar is de app helemaal opnieuw ontworpen en er is een Apple Watch-app. De maker heeft zijn inspiratie van Apple’s Activiteit-app.