Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van december 2021

iCulture App van de Maand: NowPlaying Deze maand hebben we een Nederlandse app verkozen tot app van de maand. Met NowPlaying creëer je een beeldscherm voor al je speakers, radio’s en platenspelers. De app maakt gebruik van Shazam-technologie om je te laten zien welk nummer er speelt. Dit gaat razendsnel en het resultaat ziet er goed uit, zeker op een iPad . Je hoeft je iPhone of iPad enkel in de buurt te houden om het te laten werken. Speelt er een nieuw nummer? Dan werkt NowPlaying automatisch bij. Naast basisinformatie over het nummer dat je hoort, biedt NowPlaying voor veel muziek ook extra informatie. Zo ontdek je wie de bandleden zijn, wat ze spelen en wat ze nog meer hebben gemaakt. Ook vind je een snelkoppeling naar Apple Kaarten om zelfs de locatie van de opnamestudio te bekijken. Als het bekend is, staat er ook een verhaaltje bij het nummer over het album. Meer weten over deze app en onze ervaringen ermee? Lees het in onze review van NowPlaying. Bekijk ook Review: creëer een scherm voor elke speaker met NowPlaying Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

Navi

Navi is app gemaakt door Jordi Bruin en wij vinden het een hele slimme toepassing van SharePlay. Navi verzorgt namelijk live ondertiteling tijdens je FaceTime-gesprek. Dat is vooral handig voor mensen die gehoorproblemen hebben en de ander niet goed kunnen verstaan. Dankzij de ondertiteling kan je gewoon meelezen met wat er gezegd wordt, ook van je eigen gesproken woord (mocht je dat willen).

Daarnaast biedt Navi ook nog een vertaaloptie. Daarmee kan alles wat je gesprekspartner zegt automatisch vertaald worden. Heel veel talen worden ondersteund, dus dankzij deze app hoef je niet eens in dezelfde taal te spreken om elkaar toch te verstaan. Het enige wat je hoeft te doen om de app te gebruiken, is een FaceTime-gesprek starten en de Navi-app te openen. Voor ons oordeel over deze handige app, lees je de review van Navi.

PassThru

Veel iCulture-lezers gebruiken de Apple Wallet app om hun pasjes en tickets in te bewaren. Dat werkt wat ons betreft heel goed en prettig, maar er is één groot nadeel: niet alle pasjes zijn gemaakt voor Wallet. Met apps als Pass4Wallet kun je wel zelf een Wallet-kaart maken, hoewel dat niet voor iedereen de prettigste optie is. Daarom schrijven we nu over PassThru. Deze app van Nederlandse bodem maakt het eenvoudig om ál je tickets te bewaren.

PassThru geeft jou een eigen e-mailadres. Wanneer je je tickets hiernaartoe stuurt, worden je tickets in de app geladen. Je kunt ze vervolgens in de app een naam geven, sorteren, aanpassen en natuurlijk bekijken. Het is helaas niet zo elegant als Wallet, maar dat is ook niet echt na te doen voor een ontwikkelaar. PassThru heeft een prima vormgeving. Vind je de app écht handig, dan is het abonnement van €0,99 per maand handig. Hiermee kun je onbeperkt tickets opslaan.

BlokTen

In BlokTen, een app van Nederlandse bodem, is het de bedoeling dat je blokken met dezelfde kleur in een rijtje zet op het speelveld van 10×10. Hoe beter je combo’s zijn, des te meer punten kun je verzamelen. Hiermee kun je van alles ontgrendelen in het spel. De maker legt veel nadruk op het feit dat dit spel niet moet worden verstoord door advertenties. Je ziet daarom nooit full-screen advertenties en je hoeft geen filmpjes te kijken om extra punten te scoren. In plaats daarvan staat er maximaal 1 kleine advertentie onderin. Voor €1,99 kun je die afkopen. Verder bevat de game geen in-app aankopen en is het dus gratis spelen geblazen!

Golf4Watch Rangefinder

Dit is de laatste Apple Watch app die we bespreken in deze App Gemist. Houd je van golf? Dan is Golf4Watch Rangefinder iets voor jou. Deze Nederlandse app toont allerlei afstanden op het terrein. Daarvoor zijn meer dan 40 duizend golfbanen opgeslagen in een database. Verder biedt Golf4Watch een ingebouwde functie om vast te leggen hoe ver je slagen zijn. Op een kaartje zie je eenvoudig aangegeven hoe je ervoor staat. Als kers op de taart worden je golfsessies vastgelegd in de Gezondheid-app van Apple.

ScrEad

ScrEad, wat staat voor Scan & Read, verzamelt al het nieuws dat jij interessant vindt. Van lokaal 112-nieuws tot wereldwijd tech-nieuws, je vindt het hier. Ook biedt ScrEad de weersverwachting. Hoe meer je de app gebruikt, des te beter hij je leert kennen. Zo krijg je als het goed is alleen nieuws dat jou interesseert. Erg modern ogen de afbeeldingen in de App Store niet, maar de app zelf wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Hij moet dus als een zonnetje werken!

HardstyleReleases

Ben je een hardstyle fan? Dan is deze app iets voor jou. De Nederlandse app HardstyleReleases doet precies wat je van zijn naam verwacht. De app helpt je met het vinden van nieuwe muziek. HardstyleReleases laat de album cover, titel, artiest en zelfs het label zien. Ook zie je de releasedatum van een track. Je kunt de app synchroniseren met Spotify en eenvoudig nummers toevoegen aan je afspeellijsten. Deze app, ontwikkeld door Julian van Heek, is gratis te gebruiken. Je kunt advertenties afkopen voor een tientje.

