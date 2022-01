De leukste apps van week 52-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Reality Tasks Reality Tasks is een app voor to-do lijstjes binnen je team. Hiervoor gebruikt de app onder meer kanbanborden. Ook bekende platformen zoals Jira werken hiermee. Een voordeel van Reality Tasks is dat het met een geheel eigen app werkt op je iPhone iPad en Mac . Verder ondersteunt de app drag & drop waardoor je eenvoudig taken naar andere borden kunt slepen. Een functie die je niet snel bij de concurrentie ziet, is ondersteuning voor SharePlay. Ben je met iemand aan het FaceTimen, dan kun je je lijsten eenvoudig laten zien en er samen in werken. Ook als je klaar bent met bellen blijft de lijst actief. Zo kun je op afstand eenvoudig samenwerken en precies laten zien wat je bedoelt. Reality Tasks is gratis te downloaden, maar je moet betalen om alles te kunnen gebruiken. Voor een goede to-do lijst kan dat zeker de moeite waard zijn.

Convusic

We gebruiken niet allemaal dezelfde muziek streamingdienst. Daarom kan het voorkomen dat iemand jou een link van een nummer doorstuurt op Spotify, terwijl jij die helemaal niet kan openen met je Apple Music-abonnement. Voor die situaties kun je Convusic gebruiken. Deze Safari-extensie zal een link van Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music en meer automatisch openen in de dienst die jij gebruikt. Het is ook mogelijk om een link in de bijbehorende app te plakken om hem te laten converteren.

Convusic

We gebruiken niet allemaal dezelfde muziek streamingdienst. Daarom kan het voorkomen dat iemand jou een link van een nummer doorstuurt op Spotify, terwijl jij die helemaal niet kan openen met je Apple Music-abonnement. Voor die situaties kun je Convusic gebruiken. Deze Safari-extensie zal een link van Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music en meer automatisch openen in de dienst die jij gebruikt. Het is ook mogelijk om een link in de bijbehorende app te plakken om hem te laten converteren.

Get Sum

Dit is een app voor wie meer wil dan een simpel boodschappenlijstje. Get Sum is een boodschappenlijst met veel meer functies dan je zou verwachten. Je kunt een heel assortiment aan producten toevoegen aan je app inclusief prijs, categorie, hoeveelheid, foto’s en meer. Als je een lijst maakt, kun je ook uitgavelimieten instellen als je krap bij kas zit. Get Sum herkent wat je wil toevoegen aan je lijst door slechts een beginnetje te maken met je zin. Een klein nadeel is dat prijzen in de supermarkt regelmatig kunnen veranderen, al is het maar met een paar cent. Dat zul je dus moeten bijhouden als je het belangrijk vindt.

Remind Me Faster

Vind je Apple’s Herinneringen-app prettig, maar zou je willen dat je hier sneller iets aan kon toevoegen? Daarvoor kun je Remind Me Faster gebruiken. De app is vooral bedoeld voor die momenten dat je metéén iets moet opschrijven. Remind Me Faster herkent wat je wil typen en je kunt razendsnel aangeven hoe belangrijk het is. Klaar om te verzenden naar de Herinneringen-app? Tik op de knop en het is gebeurd. Je kunt meteen een nieuwe herinnering aanmaken.

In de nieuwste update van deze app is het mogelijk om alleen een datum in te stellen zonder tijd. Ook kun je een locatie toevoegen als trigger voor je herinnering. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld de post nog even moet ophalen als je aankomt op kantoor of als je echt niet mag vergeten de wasmachine aan te zetten als je thuiskomt.

Bekijk ook Herinneringen-app gebruiken op iPhone en iPad: todo's, takenlijst en meer Met de Herinneringen-app van Apple kun je boodschappenlijstjes maken, todo's en meer. Lees in deze gids hoe je taken toevoegt en zelf lijsten maakt.

Maracaibo Digital

Ken je het bordspel Maracaibo? Dit is de officiële digitale versie. In dit bordspel speel je als avonturier in de Caraïben en kun je upgrades kopen om je schip zo sterk mogelijk te maken. Het bord verandert in de campaign-modus na iedere beurt, dus pas je tactieken hierop aan. Kies jij ervoor om rustig aan te doen en onderweg alle kaarten te kopen, of race jij naar de finish? Zorg dat je niet wordt verslagen!