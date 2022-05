Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van april 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

iCulture App van de Maand: Momently In de Foto’s-app van Apple kun je terugblikken bekijken om speciale momenten opnieuw te beleven. Ook kun je een fotobijschrift toevoegen. Toch geeft dat brengt altijd dezelfde emoties teweeg als wat je zou willen. De Momently-app wil dat probleem oplossen. In deze app kun je ook allerlei bijzondere gebeurtenissen vastleggen met foto’s, bijschriften, locaties en personen. In een verzameling kun je al je activiteiten op een trip bij elkaar zien. Iets waar de Foto’s-app van Apple tekort komt is profielen. In Momently kun je een profiel maken voor iemand en zo bekijken wat je allemaal met deze persoon hebt meegemaakt. De app ziet er strak uit en bevat de juiste functies om het in ieder geval eens een goede kans te geven. Het kost eenmalig een paar euro en bevat verder geen reclame of in-app aankopen. Je gegevens worden niet verzameld.

Gekko Uren

Iedereen die op zoek is naar een goede app om urenregistratie mee te doen, zou Gekko eens moeten proberen. Deze dienst kan niet alleen uren registeren, maar ook kilometers en kosten. Daarnaast stuur je ook eenvoudig facturen die klanten kunnen betalen via Mollie. Deze week heeft Gekko Uren een fijne update gekregen. Je kunt nu je agenda uit iCloud of Google synchroniseren. Daardoor hoef je niet meer handmatig je uren over te nemen, maar doet Gekko dit automatisch. De kans op fouten is dan een stuk kleiner.

ManGo

ManGo is een app om bij te houden welke anime’s je kijkt en welke manga’s je leest. Je kunt voor allerlei anime’s en manga’s de beoordeling bekijken en zien waar het over gaat. Ook als je dus niet weet wat je moet kijken of lezen, is ManGo een optie. De app is ontwikkeld door Joost van den Akker (@joost_akker). Het design van deze app is simpel en voelt snel vertrouwd aan. Gebruik je de app op je iPad, dan krijg je een mooie weergave met duidelijke zijbalken. ManGo is gratis, maar voor alle functies moet je een eenmalige aankoop doen.

Vivid

Heb je een Pro Display XDR of de nieuwste MacBook Pro met M1 Pro of M1 Max chip? Dan beschik je over een scherm met een helderheid tot 1600 nits. Deze helderheid wordt echter alleen geactiveerd als je HDR-content afspeelt. Je Mac biedt standaard geen mogelijkheid om altijd op deze helderheid te zitten. Met Vivid kan dat wel. Deze app is ontwikkeld door Jordi Bruin (@jordibruin) en werkt eenvoudig. Gebruik je de functietoetsen op je toetsenbord om de helderheid op te schalen en bereik je 100%? Dan schakelt Vivid in om je nog meer stappen te geven.

Je kunt Vivid gratis proberen in de split-view modus. Hier wordt de ene helft van je scherm fel en de andere helft blijft beperkt tot de normale maximale helderheid.

Koi Farm

Op zoek naar een ontspannende game die je altijd wel even kunt spelen? Probeer dan eens de game Koi Farm. In dit spel kun je koi vissen fokken om tot de mooiste variaties te komen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk variaties te fokken. Heb je een mooie? Dan kun je ‘m delen met andere spelers. Het koi handboek helpt je met het vinden van onontdekte soorten. De game bestond al langer voor Windows en Mac.

Volo

De Volo-app voor Apple Watch is gemaakt voor de kitesurfers onder ons. Het is ontwikkeld door Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) en helpt je met inzicht krijgen in je sessies. Zo zie je hoe snel je ging, hoe vaak je hebt gesprongen en allerlei algemenere informatie over verbrande calorieën en je hartslag. Met de bijbehorende iPhone-app kun je alles in een overzicht bekijken. Volo zorgt automatisch voor een waterslot op je Apple Watch, zodat het water niet allerlei knoppen op het scherm kan indrukken.

Klinkt het interessant? Dan raden we je zeker aan om een kijkje te nemen op de website van de ontwikkelaar. Alle functies worden hier in detail uitgelegd. Spoiler: deze app biedt bijna alles voor kitesurfers. In een toekomstige update kun je ook airtime meten en je scores delen met anderen.

Bekijk ook Volo is de eerste Nederlandse kitesurfing app voor de Apple Watch Met de Volo-app kunnen kitesurfers met een Apple Watch hun sessies bijhouden en allerlei statistieken verzamelen. De app is volledig gratis en is gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar.

Treingids 2

Op zoek naar een trein-app voor je Apple Watch? Probeer dan Treingids 2. De nieuwe versie van deze app is recent uitgebracht en wil je alles bieden voor jouw reis op het spoor. Zo bekijk je jouw trajecten via complicaties, de vertrektijden en zie je waar het dichtstbijzijnde station is. Ook kun je zien wat de stappen van jouw rit zijn, wat vooral handig is als je moet overstappen. Binnenkort wil de maker ook notificaties sturen als je moet uitstappen. Een deel van de functies vereist een pro-abonnement.

Pixel Ate Me

Pixel Ate Me is een app voor de Mac om sprite-afbeeldingen te maken voor onder andere games. De app maakt een pixelated-versie van jouw afbeeldingen zodat het meer in een bepaalde stijl kan passen. Daarbij kun je ook de achtergrondkleur aanpassen of transparant houden. Pixel Ate Me zorgt ook voor de juiste afmetingen van je afbeelding zodat je daar geen omkijken meer naar hebt. Je kunt de afbeeldingen in allerlei bestandsformaten exporteren.

