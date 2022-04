De leukste apps van week 17-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Anchor Pointer Anchor Pointer is een interessante app om mee te navigeren. In plaats van stap voor stap vertellen of je naar links of rechts moet, geeft deze app gewoon een richting aan op de kaart. Een voordeel van dat het met coördinaten werkt, is dat je er geen internet voor nodig hebt. Je kunt het op meerdere manieren gebruiken. Heb je je auto op een gigantisch parkeerterrein geparkeerd, maar kun je ‘m niet vinden? Als je vooraf de coördinaten in Anchor Pointer hebt gezet, is het een fluitje van een cent. Een andere manier om Anchor Pointer te gebruiken is als je eens een andere wandelroute wil gebruiken, of als je meer van een onbekende stad wil zien. Navigatie-apps sturen je vaak langs de simpelste route, maar met Anchor Pointer bepaal je zelf waar je naartoe gaat. De app laat je altijd zien welke kant je op moet. Het werkt ook voor hikers die geen gebruik maken van aangelegde paden.

Gekko Uren

Iedereen die op zoek is naar een goede app om urenregistratie mee te doen, zou Gekko eens moeten proberen. Deze Nederlandse dienst kan niet alleen uren registeren, maar ook kilometers en kosten. Daarnaast stuur je ook eenvoudig facturen die klanten kunnen betalen via Mollie. Deze week heeft Gekko Uren een fijne update gekregen. Je kunt nu je agenda uit iCloud of Google synchroniseren. Daardoor hoef je niet meer handmatig je uren over te nemen, maar doet Gekko dit automatisch. De kans op fouten is dan een stuk kleiner.

Le Baby

Heb je net een baby gekregen of ben je in verwachting? Met de Le Baby app kun je (eventueel samen met je partner) bijhouden hoe de kleine het doet. Zo houd je in een goed ontworpen overzicht bij wanneer je kindje voor het laatst voeding kreeg en wanneer de luier vol zat. Daarnaast houd je ook de lengte en het gewicht bij. Als je kindje borstvoeding krijgt, geeft Le Baby ook een handige manier om te registeren hoe lang het duurde per borst. De makers hebben al bedacht dat je soms niet twee handen vrij hebt, dus de app is ontworpen om met één hand te kunnen bedienen. Ook is er een donkere modus én een écht donkere modus, want je zult ook ‘s nachts je bed uit moeten.

Find

Sinds iOS 15 kunnen we een handige functie genaamd Livetekst gebruiken. Deze functie maakt het mogelijk om geschreven tekst uit foto’s te selecteren en kopiëren. De Find-app gaat echter wat verder daarmee. Zo kun je zoeken naar woorden en de app laat duidelijk zien welke foto’s het woord bevatten. De Foto’s-app van Apple doet dit minder goed. Ook kun je meerdere woorden tegelijk zoeken in één document dankzij ondersteuning voor meerdere zoekbalken. Je kunt foto’s aan lijsten toevoegen zodat je ze snel bij de hand hebt.

Opera Crypto Browser

De Opera Crypto Browser bestond al een tijdje voor de Mac, maar is sinds kort ook beschikbaar op de iPhone en iPad. Deze Web3-ready browser heeft cryptogeld hoog in het vaandel. Er is bijvoorbeeld een speciale plek waar je al het relevante nieuws kunt volgen en op de hoogte wordt gehouden van airdrops. Verder zit er standaard een ad-blocker in en worden cookies niet geaccepteerd.