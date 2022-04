Klanten die dat willen kunnen met een nieuwe functie in de Rabobank-app bekijken hoeveel CO2 zij uitstoten met aankopen. Dit is een geschatte hoeveelheid. De bank is vandaag gestart met de uitrol.

De eerste duizend klanten van de Rabobank kunnen nu bekijken hoeveel CO2-uitstoot hun aankopen naar schatting hebben veroorzaakt. Na de zomer moet het voor alle klanten beschikbaar zijn. Voor de zogeheten Carbon Insights-functie werkt de bank samen met Ecolytiq, een fintech bedrijf dat op basis van slimme technologie de inschatting maakt.



CO2-uitstoot van aankopen bekijken in de Rabo-app

In een overzicht laat de Rabo-app zien waar je geld vooral naartoe gaat. Hiervoor worden je aankopen verdeeld over categorieën zoals boodschappen, horeca, vervoer, kleding en meer. Je ziet hoeveel kilogram CO2 je aankopen naar schatting hebben veroorzaakt en hoe dit opweegt tegen de voorgaande maanden. In een ander tabblad bekijk je tips om je uitstoot te verlagen en kun je per aankoop de geschatte uitstoot bekijken.

Je kunt als gebruiker zelf kiezen of je de functie gebruikt. Wil je het alleen even proberen en later weer uitschakelen, dan kan dat. Zie je de Carbon Insights functie niet? Dat kan kloppen, want het wordt nog uitgerold.

Rabobank kan aan een betaling in een winkel niet zien wat je precies hebt gekocht. Er wordt gekeken naar de betaling en niet naar de kassabon, laat Rabobank weten. Daarom vraagt de app of je vlees eet en of je een auto hebt. Hiermee wil de bank nauwkeurigere schattingen maken.

Geen gevolgen voor je betaalpas of rekening

Heb je een relatief hoge CO2-uitstoot, dan gebeurt er niets met je bankrekening of betaalpas. Rabobank wil de keuze aan de klant overlaten en hier slechts bij helpen. Mastercard gaf eerder al een creditcard uit die blokkeerde zodra je te veel aankopen deed en een CO2-waarde overschreed.

Het model waarmee Rabobank je uitstoot berekent is in beheer bij de bank. Informatie over je CO2-uitstoot belooft de bank niet gebruiken voor andere doeleinden. Bovendien moet je de bank eerst toestemming geven om überhaupt de berekening uit te voeren. Om de berekeningen betrouwbaarder te maken, werkt het model met de Open Payment Standard. Iedereen kan het rekenmodel bekijken en feedback aanleveren ter verbetering.