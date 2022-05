De leukste apps van week 18-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Inko Zit je samen met collega’s, medestudenten of vrienden aan bijvoorbeeld een brainstormsessie? Dan kan het handig zijn om een whiteboard te gebruiken. Maar wat als je niet fysiek met elkaar zit? Rommelen met echte whiteboards en er een camera op richten, is niet bepaald handig. Daarom is Inko een goede optie. Hiermee kun je via SharePlay één digitaal whiteboard delen. Sinds versie 2.3 van deze week zit de functie erin. Iedere deelnemer van de SharePlay-sessie kan een steentje bijdragen aan het geheel. Er is keuze uit allerlei soorten stiften, kleuren en tools. Er is een app voor de iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Alleen de persoon die de SharePlay-sessie start, dient een abonnement te hebben. Dit kost €4,99 per maand. Alle overige deelnemers kunnen met de gratis versie uit de voeten. Bekijk ook Samen kijken en luisteren met SharePlay in FaceTime: zo gebruik je het Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

Camo

Voor wie op zoek is naar een manier om je iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken, is Camo sinds deze week een interessantere optie. Deze app biedt al langer een manier om je iPhone als Mac camera te gebruiken, maar er was altijd één probleem: Camo werkte niet met ingebouwde apps. Zeker voor FaceTime en Safari kan dat een probleem zijn. Sinds deze week is dat verleden tijd, want Camo werkt nu ook met ingebouwde Mac apps.

Je kunt Camo downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Bekijk ook Zo gebruik je je iPhone als webcam voor je Mac of een andere computer Je kunt een (oude) iPhone gebruiken als webcam voor je Mac of Windows PC. Hiervoor heb je een speciale app nodig, genaamd EpocCam. In deze tip lees je hoe het werkt en welke opties je tot je beschikking hebt.

Statiegeld of niet

Lever je graag je lege flessen in om je statiegeld terug te krijgen? Met deze app kun je eenvoudig zien of er überhaupt statiegeld voor een fles betaald is. Zeker voor bierflessen met labels in alle kleuren van de regenboog kan het een uitdaging zijn om dat uit te vogelen. Statiegeld of niet scant de barcode en vertelt je direct of je ermee naar de glasbak of naar de winkel moet. Bij iedere start van de app worden de nieuwste gegevens opgehaald.

Loop

Je hebt timer-apps en je hebt timer-apps. Loop is een geavanceerde app met allerlei soorten timers. Natuurlijk kun je een gewone timer starten en je kunt er zelfs meerdere tegelijk starten. Maar waar het interessanter wordt, is bij de interval timers. Zo kun je bijvoorbeeld voor een workout instellen dat je timer na een bepaald tijdsverloop automatisch weer inschakelt. Je kunt dit ook voor de Pomodoro-techniek toepassen om goed te kunnen werken. Tegen betaling heb je extra opties, waaronder een zelfgekozen timergeluid.

MTB Hangtime

Mountainbikers opgelet: met MTB Hangtime kun je allerlei statistieken over je rit verzamelen. Bevestig je iPhone op het frame, start de app en MTB Hangtime doet de rest. Bekijk na je rit je snelheid, hoogte van sprongen, bochtenwerk en de stand van je fiets. Zo kun je je hele sessie terugkijken en zien waar je jezelf wil verbeteren. Ben je met z’n tweeën? Dan kun je de apps koppelen om jezelf met de ander te vergelijken. MTB Hangtime is volledig gratis.