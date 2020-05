De leukste apps van week 18-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Connect Club We zien zeker de laatste tijd veel apps en diensten om mee te videobellen en vergaderen. Connect Club doet in essentie hetzelfde, maar pakt het net wat creatiever en leuker aan. Met Connect Club heb je één grote sessie met daarin kleinere videovergaderingen. Je kunt makkelijk tussen verschillende sessies wisselen alsof je even naar een andere kamer loopt. Er zijn veel toepassingen te bedenken voor een app als deze. Bijvoorbeeld in de klas: docenten kunnen makkelijk even langs alle werkgroepjes gaan om te voortgang bij te houden. De app zet in het grote overzicht wie in welke sessie aanwezig is. Je ziet bijvoorbeeld een huiskamer van boven met een webcamweergave boven iedere stoel.

Backdrops

Zoek je naar mooie wallpapers? Dan moet je zeker Backdrops eens bekijken. “Je favoriete wallpaper-app”, noemt de maker het zelf. Honderden originele wallpapers, die zijn gemaakt door het Backdrops-team. Ze zijn speciaal ontworpen voor je iPhone en je vindt ze in geen enkele andere app. Ook kun je zelf wallpapers uploaden. Deze worden goedgekeurd voordat ze in de app verschijnen, zodat er geen rommel tussen staan. Ook is er een wallpaper van de dag en kun je betaalde premium collecties doorbladeren.

Hue Essentials voor Apple Watch

We hebben al eens geschreven over Hue Essentials. Met deze app kun je je Philips Hue systeem bedienen op een net wat andere manier dan je gewend bent. Vandaag schrijven we er weer over, want deze week is de Apple Watch versie van deze app uitgebracht. De app is indrukwekkend uitgebreid vergeleken met andere apps voor Apple Watch. Je kunt zelfs data uitlezen van je Hue bewegingssensor – dat kan de gewone Hue app niet eens. Per scene of kamer kun je de lampen bedienen. Ook individuele lampen zijn op kleur te bedienen.

Stilte

Sssh! Heb je even geen zin in afleiding en meldingen die je om de oren vliegen? Probeer dan eens Stilte. Deze Nederlandse app blokkeert tijdelijk content van Twitter, Facebook, Instagram en meer. Dat is handig als je moet focussen op werk, maar ook als je gewoon even niet verbonden wil zijn. Stilte haalt ook de verleiding om iets te delen weg door deelknoppen in Safari weg te halen. De app is beschikbaar voor Mac, iPhone en iPad als één aankoop.

Jiffy

Dé manier om te reageren op sociale media is met een GIF bestand. Deze bewegende beelden kunnen grappig en doeltreffend zijn in veel situaties. Met Jiffy voor Mac heb je altijd een immense bibliotheek aan GIF’jes bij de hand. Jiffy heeft geen eigen bibliotheek, maar is een soort hub voor de GIPHY database. Dat is een al bestaande en bekende website. Vanuit Jiffy zoek je naar termen en kun je snel een GIF delen.

Scan and Colorize

Heb je in een oude doos met foto’s nog foto’s uit het zwartwit tijdperk? Met Scan and Colorize kun je met behulp van kunstmatige intelligentie kleuren oproepen in deze foto’s. Je kunt zo zien hoe bijvoorbeeld je ouders of grootouders eruit zagen toen zij jonger waren. Heb je een foto gescand die je wil bewaren, dan kan dat gewoon vanuit de app, zo in je iCloud Fotobibliotheek.

Brew Diary

Maak je vaak zelf koffie? Met Brew Diary houd je je eigen recepten bij vanaf je Apple Watch om ze later precies nog eens uit te voeren. Je voert de bonensoort, gewicht, hoeveelheid water, temperatuur en meer in. Een volgende keer vind je dit recept weer terug. Dat kan zelfs vanuit een speciale wijzerplaat complicatie van Brew Diary. Met een knopje in de app open je direct het laatstgebruikte recept. De app is uitsluitend beschikbaar voor de Apple Watch, maar heeft wel een duidelijk en mooi ontwerp.