Sinds iOS 13 kun je met twee camera’s tegelijk filmen. Het werkt op de iPhone XS (Max), iPhone XR en nieuwer, al zijn er wel enkele beperkingen. Een ander punt is dat er nog nauwelijks apps zijn die er gebruik van maken. Toen we destijds over de functie schreven, meldden we al dat FiLMiC Pro er vermoedelijk als eerste gebruik van zou maken. De mensen van FiLMiC demonstreerden het namelijk tijdens het iPhone-event in september. Vanaf nu is het te gebruiken, maar dan wel in een los verkrijgbare app: DoubleTake.



FiLMiC DoubleTake review

Dat FiLMiC er een losse app van heeft gemaakt is op zich gunstig. Je hoeft nu namelijk niet de FiLMiC Pro-app (€16,99) aan te schaffen als je het wil proberen. DoubleTake is is speciaal gemaakt voor de iPhone 11-familie. Je kunt de app installeren op alle toestellen die op iOS 13 draaien, maar krijgt op niet-ondersteunde iPhones een enkel camerabeeld te zien. Op de website van FiLMiC kun je allerlei voorbeelden zien van de app, maar we wilden het natuurlijk vooral even zelf proberen.

Bij het opstarten van de app geef je DoubleTake toegang tot je camera en de microfoon. Vervolgens is het even puzzelen met de interface. Linksboven ga je naar de lijst met eerder gemaakte opnames, rechtsboven kies je de compositie en linksonder geef je aan welke camera’s je wilt gebruiken. Camera A is het grootst in beeld, camera B is secundair. Je bent misschien geneigd om een selfie te kiezen voor het inzetje van camera B, maar dat hoeft niet. Je kunt ook een van de andere lenzen gebruiken, zoals de telefotolens voor een inzetje met extra detail.

Heb je je keuze gemaakt, dan kun je rechtsonder op de opnameknop tikken om de video te maken. FiLMiC richt zich vooral op professionele videomakers, maar met deze app kun je ook goed uit de voeten als je gewoon voor de lol wat wilt filmen. En het is gratis. Door gelijktijdig met de voor- en achtercamera te filmen heb je opeens veel meer creatieve mogelijkheden. Ook voor professionals biedt dat interessante mogelijkheden. Zo zou je bij het maken van een interview beide personen in beeld kunnen brengen. Ook kun je bij het maken van een film twee acteurs tegelijk kunnen filmen, zodat je minder takes hoeft te maken.

Zelf geeft FiLMiC aan dat DoubleTake een vroege indruk geeft van de mogelijkheden van multi-cam opnames. De functie zal uiteindelijk ook in FiLMiC Pro terechtkomen, maar voor nu is het nog even een leuk voorproefje om te kijken hoe het werkt. Erg veel functies zitten er dan ook niet in. Zo kun je tijdens het filmen geen filters toepassen of per camera inzoomen. Je hebt twee mogelijkheden: Picture in Picture (PiP) waarbij je een klein inzetje krijgt, of twee beelden boven elkaar.

Wat ook handig is, is dat je van alle vier camera’s de beelden kunt bekijken als een soort viewfinder. Zo kun je makkelijk beslissen welke camera het best is voor jouw opname, nog voordat je begint te filmen. Maar het kan ook handig zijn om live reacties te zien, bijvoorbeeld van een interviewer of het publiek. Voorheen had je daar dan twee camera’s voor nodig of moest je een over-the-shoulder shot maken. Dit heeft als gevaar dat de andere camera in beeld te zien is. Met DoubleTake kun je één apparaat gebruiken en je weet dus zeker dat de tweede camera niet te zien is.

Hieronder zie je enkele screenshots van de makers:

Om het maximale eruit te halen, merkten we wel dat je moet beschikken over een iPhone 11 Pro (Max). Alleen die hebben drie cameralenzen en daarmee heb je de keuze uit vier cameralenzen (drie aan de achterkant, één aan de voorkant). Je kunt dan de telefotolens gebruiken om een detailshot te maken. Met een tik op het scherm kun je het inzetje groter maken en je kunt ook het inzetje verschuiven over het scherm. Weer een andere mogelijkheid is om de opname als twee losse video’s op te slaan of als combinatie met PiP-weergave.

Verder vonden we de split-screen weergave wel handig. Daarbij wordt het scherm 50% / 50% verdeeld, zodat beide camerabeelden even groot zijn. Door op het scherm te tikken kun je de focus en eventueel de belichting aanpassen, maar meer is er niet mogelijk. Wel vonden we het handig dat je makkelijk tussen camera’s kunt wisselen. De samengestelde video’s (dus met twee camerabeelden) worden als .h264 .mov opgeslagen in de eigen bibliotheek van DoubleTake, waarna je ze kunt exporteren naar je camerarol.

Score 8.5 FiLMiC DoubleTake Gratis Voordelen + Gratis te downloaden

Eerste app waarmee dit kan

Niet alleen selfie-inzetje Nadelen – Gebruikersinterface vergt wat gewenning

Conclusie DoubleTake review

Een leuke app om het filmen met twee camera’s te gelijk eens te proberen. De app is gratis en biedt je allerlei nieuwe mogelijkheden, ook als je professioneel video’s maakt. Denk bijvoorbeeld aan interviews of het filmen van een scene, waarbij je geen twee camera’s tot je beschikking hebt. Voorzover wij weten is dit de eerste app die er gebruik van maakt en voor een eerste poging is het best goed gelukt. Er zitten niet veel functies in, maar voor veel mensen zal het in eerste instantie ook niet veel meer zijn dan een leuk geintje om eens te demonstreren aan vrienden.