De leukste apps van week 51-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: HomyBaky Het is bijna Kerstmis! En hoewel we het dit jaar wat minder uitgebreid kunnen vieren betekent niet dat we maar bij de pakken neer moeten zitten. Integendeel: maak er wat moois van! Met het Nederlandse HomyBaky heb je allerlei bakrecepten op zak. De app is nog maar net uit, dus heel veel recepten zitten er nog niet in. Van wat we wel zien beginnen we al te watertanden: een aardbeienslof, MonChou koekjes, stroopwafel cheesecake en ga zo maar door. De app heeft duidelijke stapsgewijze recepten met de benodigde tijd en het aantal personen erbij. Voor de avondbakkers heeft HomyBaky ook een donkere modus. Je kunt zelf ook recepten insturen die wellicht wel in de app komen te staan. HomyBaky kan nog wel wat functies gebruiken zoals het opslaan van favoriete recepten, maar we zien veel potentie in dit Nederlands code-baksel. Bekijk ook onze gids met apps voor kerstrecepten om je hele kerstdiner te bereiden met je iPhone. Bekijk ook De beste kerstrecepten-apps voor iPhone en iPad In deze gids vind je de beste apps voor kerstrecepten op iPhone en iPad. Zo zet je iets bijzonders op tafel, dankzij recepten die je van het iPhone- of iPad-scherm kunt aflezen.

Canvas

Heb je een nieuwe iPhone 12 Pro (Max) of iPad Pro 2020? Dan kun je met behulp van de LiDAR scanner en de Canvas-app een 3D-kaart maken van je huis. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken tijdens een bezichtiging om later nog eens alles te kunnen bekijken en opmeten. In Canvas kun je notities maken bij verschillende elementen van een huis. Wat echt gaaf is is de mogelijkheid om je scans om te zetten naar CAD-bestanden om professioneel te werk te gaan. De app werkt voor iPhone 7 en nieuwer, maar alleen de iPhone 12 Pro-serie heeft een LiDAR scanner voor het beste resultaat.

Growrilla

We tellen in het dagelijks leven meer dan je misschien denkt. Sommige optelsommen reken je met je rekenmachine uit of soms zelfs met de notities app om te turven. Maar waarom download je dan niet een app die speciaal is ontworpen om te tellen? Met Growrilla tel je alles! Houd bijvoorbeeld bij hoe vaak je gemediteerd hebt en bekijk in een overzicht je records. In grafieken zie je hoe je het de afgelopen tijd hebt gedaan.

Pollie

Ben je met een groep vrienden aan het bepalen welke film jullie gaan kijken of waar jullie heen gaan zodra de pandemie voorbij is? Met Pollie maak je eenvoudig polls die je kunt delen met anderen. De app is eenvoudig vormgegeven en werkt zonder account. Bij de opties kun je foto’s toevoegen en allerlei instellingen doorgeven. Zo bepaal je of een poll anoniem is en wanneer de deadline is. Voor de belangrijkste functies hoef je niet te betalen, dus Pollie is zeker het proberen waard.

Fitness Totals

Fitness Totals is bedoeld voor mensen die graag statistieken over hun gezondheid bijhouden. De app zet alle gegevens van de Gezondheid-app van Apple onder elkaar. Je kunt aangeven of je alle data wil zien of alleen van een specifieke periode. De gegevens zijn natuurlijk het meest uitgebreid als je ook een Apple Watch draagt. Net als Apple’s eigen Conditie-app heeft Fitness Totals een widget. Zo zie je ook zonder de app te openen hoe je ervoor staat.