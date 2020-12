De leukste apps van week 50-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Gaiyo We kennen allemaal wel de apps van 9292 en NS. Het nadeel van die apps is dat je geen gebruik kunt maken van deelplatformen als Felyx, GreenWheels, en taxi’s van Uber. Je raadt het al: dat kan in Gaiyo wel. De app geeft je het beste reisadvies, of je nou een geplande reis maakt of spontaan weg moet. In realtime wordt getoond welke opties het beste zijn. Wil je via Gaiyo bijvoorbeeld een deelscooter huren, dan moet je daarvoor een extra account maken bij het betreffende bedrijf. Handig: Je ziet voor een elektrische scooter bijvoorbeeld het batterijpercentage. Uiteraard staat er ook wat het kost. Op sommige reizen kun je via Gaiyo 10% korting krijgen. Toch mooi meegenomen!

Dilims

Werk je regelmatig samen met mensen in een andere tijdzone? Met Dilims zie je eenvoudig hoe laat het overal is. Je kunt zelf kiezen welke zones je wil bekijken. Je krijgt ook een widget voor op je thuisscherm zodat je niet altijd de app hoeft te openen. Is het maar één team, collega of andere kennis in een specifieke tijdzone? Dan kun je de naam aanpassen voor een persoonlijker beeld.

Health Stats

Deze app is bedoeld voor iedereen die graag allerlei statistieken bijhoudt. Health Stats zet alle gegevens van de Gezondheid-app van Apple onder elkaar. Je kunt aangeven of je alle data wil zien of alleen van een specifieke periode. De gegevens zijn natuurlijk het meest uitgebreid als je ook een Apple Watch draagt. Wil je bepaalde gegevens niet altijd zien, dan kun je ze per categorie uitschakelen.

Giftomatic

Giftomatic is ideaal als je last-minute nog een cadeautje moet kopen. In essentie geef je via Giftomatic een cadeaubon die de ontvanger zelf kan uitgeven bij één van de 100 aangesloten winkels. Onder meer bol.com, Wehkamp en HEMA zijn van de partij. Het is dus een andere manier van gewoon geld geven. Bij het sturen kun je ook een leuk filmpje opnemen voor de ontvanger. Dat werkt met face swaps voor grappige effecten.

Retro Widget 2

Wie kent het niet: Snake. Dit populaire –en inmiddels stokoude– spel is nu ook te spelen op de iPhone en Apple Watch. Met Retro Widget 2 speel je Snake net als vroeger met de ‘fysieke’ nummertoetsen op je telefoon. Je kunt 9 levels kiezen in 5 verschillende doolhoven. Er is ook een widget waarmee je geheel in Nokia stijl je signaalsterkte, batterijpercentage en meer kunt tonen.

Amadine

Amadine is een leuke app voor beginners en gevorderden in grafisch design. Je kunt verschillende soorten ontwerpen maken: vectors, flyers, websites, grafische interfaces en logo’s. Je hebt keuze uit veel soorten tools om precies te maken wat je wil. Net als in andere apps heb je uiteraard de mogelijkheid om in lagen (layers) te werken. Op de iPad is er ondersteuning voor de Apple Pencil. Klaar? Dan kun je exporteren als JPEG, PNG, PDF en SVG.

K3: Piramide van Liefde

Met K3: Piramide van Liefde kan je kind samen dansen met de meiden van K3: Hanne, Marthe en Klaasje. Met de app wordt K3 virtueel in je woonkamer gezet en kun je een filmpje opnemen waarin je kind meedanst op het gelijknamige liedje ‘Piramide van Liefde’. Leuk voor opa en oma!

Barter

Heb je betaalde apps in de App Store staan en wil je eenvoudig je inkomsten bijhouden? Dat kan met Barter. Deze simpele app toont grafieken en je inkomsten per dag. Er is ook een widget beschikbaar in twee formaten. Met de kleine widget kun je grafieken tonen of je inkomsten in cijfers laten zien. Met het grotere widget zie je dat allebei tegelijk.