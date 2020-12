De leukste apps van week 52-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Scenecuts Wij vinden de Woning-app voor de Mac nog niet helemaal fijn in gebruik. De app is soms langzaam of reageert traag en dat maakt het onprettig om je HomeKit -accessoires te bedienen vanaf je Mac . Daarom zijn we bij iCulture blij met Scenecuts. Deze nieuwe app laat je je scene’s bedienen vanuit de menubalk van je Mac . De app doet bijna alles wat je nodig hebt en komt goed uit onze tests. Je kunt met Scenecuts snel je scene’s activeren vanuit een klein menuknopje. Het is mogelijk om per scene een aparte knop aan te maken. Wil je bepaalde scene’s niet in je lijst hebben, dan kun je ze ook uitschakelen via de voorkeuren. Daar kun je overigens ook toetscombinaties maken voor scene’s. Het enige wat we nog missen is een aparte optie voor individuele accessoires.

Givt

Deze app is niet nieuw, maar we willen hem in deze tijd toch graag onder de aandacht brengen. Met Givt kun je eenvoudig, veilig en anoniem doneren aan goede doelen. Stuit je op een reclamebord met QR-code, dan scant Givt deze om je te laten doneren. Je kunt ook een doel kiezen uit de lijst. Wanneer je doneert gebeurt dit via een machtiging zodat je het bedrag kunt terugvorderen. Uiteraard bepaal je zelf hoeveel je doneert.

Gids.tv

De TV Gids app Gids.tv is bijgewerkt en nu eindelijk geschikt voor de iPad. Zit je lekker op de bank en heb je alleen je iPad bij de hand, dan werkt de app nu een stuk fijner dan de opgeblazen versie die je voorheen moest aanzien. Verder is het nu mogelijk om 2 weken vooruit te kijken in de gids en 1 week terug. Helaas werkt de app alleen in de verticale stand, maar dat nemen we maar even voor lief.

Chargemap

Elektrische rijders opgelet: Chargemap is nu geschikt voor CarPlay. Deze app heeft een zeer uitgebreide verzameling aan laadpalen op straat en langs de snelweg. Sinds iOS 14 is het mogelijk voor dit type apps om een CarPlay-versie te maken. Zo hoef je niet te stoppen onderweg om je telefoon te pakken als je ziet dat je batterij toe is aan een oplaadbeurt of als je bijna aankomt. Je kunt filteren op palen langs de snelweg. Dit zijn vrijwel altijd snelladers. Je maakt hier snel een route aan via Apple Kaarten. Wel zo handig!

Doodle Jump 2

Doodle Jump was in 2009 één van de eerste grote gamehits in de App Store. In 2020 is het tijd voor een opvolger: Doodle Jump 2. Heel veel nieuws is er echter niet, want het doel is nog precies hetzelfde: spring zo hoog mogelijk door je iPhone te kantelen en laat je poppetje niet naar beneden vallen. Wel heb je nu allerlei nieuwe karakters en kun je nieuwe werelden vrijspelen. Voor een paar euro schakel je advertenties uit. Wat ons betreft is de gratis versie ook voldoende zoals wel vaker met dergelijke games.