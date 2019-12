De leukste apps van week 51-2019 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Nighthawk Ben je opzoek naar een Twitter app met veel meer mogelijkheden dan de standaard app van Twitter? Kijk dan niet verder, want Nighthawk is een goede optie. Allereerst worden de tweets in je tijdlijn op chronologische volgorde weergegeven. De app is mooi ontworpen en heeft als bedoeling je tijdlijn voor jou te optimaliseren. Zo is er een tabblad waarin je alleen je beste vrienden of meest interessante accounts ziet. Je houdt zo beter bij wat je echt belangrijk vindt. Je kunt ook bepaalde onderwerpen filteren als je er geen behoefte aan hebt. Dat kan handig zijn als je een programma als Expeditie Robinson of Wie is de Mol volgt. Verder bevat de app ook allerlei iOS-specifieke functies zoals Haptic Touch en mooie voorvertoningen van linkjes. Ook is er ondersteuning voor meerdere vensters op de iPad. Nighthawk is een betaalde app, dus je zult geen last hebben van de ontwikkelaar die je bestookt met advertenties.

Sweet Hue

Ben je de gelukkige eigenaar van Philips Hue accessoires? Dan word je met Sweet Hue nog gelukkiger. In deze app krijg je een beter overzicht over al je lampen en schakelaars dan in de Philips Hue app, vinden wij. Zo zijn de icoontjes duidelijker en krijg je meer informatie over je accessoires. Ook zie je de lichtsterkte volgens je bewegingssensor en weet je beter welke accessoires in bepaalde scènes zijn opgenomen. Er is ook ondersteuning voor de donkere modus in iOS 13.

LEGO Builder’s Journey (alleen Apple Arcade)

Deze week is een nieuwe LEGO game verschenen voor Apple Arcade abonnees. In deze game is het de bedoeling om te puzzelen met de bekende bouwsteentjes. Volgens de makers is dit de meest realistische digitale weergave van LEGO tot nu toe. Onder het spelen kun je luisteren naar een rustgevende soundtrack. Dit maakt de game ook geschikt als je voor het slapengaan nog even een spelletje wil spelen.

AI Dungeon

In deze game kun je eigenlijk alles doen, zolang jij het maar kunt typen. Op basis van wat jij typt maakt de game een antwoord met kunstmatige intelligentie (AI). Zo kun je eigenlijk eindeloos doorspelen en komt er geen einde aan de game. Dat kan natuurlijk zowel een voor- als nadeel zijn. Je zult in AI Dungeon dus veel moeten lezen in het Engels, want er is geen voice-over of filmpje te bekennen.

Slapdash

Met Slapdash kun je Spotlight op je Mac vervangen. Slapdash heeft niet alleen ondersteuning om door al je bestanden te zoeken, maar kan ook herinneringen en takenlijstjes maken. Met Command-J kom je vanuit iedere app bij Slapdash terecht, zodat je snel aan de slag kunt. De makers beweren dat er geen latency is als je zoekt, dus van lang wachten is geen sprake. Je kunt ook bestanden hernoemen en zoeken op het internet. Het vergt wel wat gewenning, zeker als je Spotlight gewend bent.

Je kunt Slapdash downloaden vanaf de website van de ontwikkelaar. De app is voorlopig gratis, maar wordt betaald.

Spotty

Spotty is een app speciaal om al je favoriete locaties op te slaan. Als je op vakantie gaat kun je alvast aangeven waar je per se heen wil, maar ook waar je al eens geweest bent. Je kunt vervolgens zien hoe ver de locatie is ten opzichte van jouw huidige locatie. Wil je een route, dan krijg je die vanuit de app. Er is ondersteuning voor zowel Apple Kaarten als Google Maps, als je die hebt geïnstalleerd. Een locatie delen kan met een QR-code of linkje.