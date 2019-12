LaunchCuts houdt orde in de Opdrachten-app

Wie gulzig gebruikmaakt van allerlei verschillende shortcuts in de Opdrachten-app, kent de ergernis. Er is namelijk geen manier in om je opdrachten te ordenen. Het enige wat je kunt doen is de volgorde aanpassen en eventueel op kleur sorteren, maar het kan echt handiger. Dat vond ook ontwikkelaar Adam Tow, die in januari zijn app wil uitbrengen in de App Store.



LaunchCuts wordt zowel voor de iPhone als iPad ontwikkeld. De belangrijkste functie is dat je kunt sorteren op allerlei variabelen. Zo kies je uit naam, type, grootte en meer. Je kunt zelfs tags toewijzen aan opdrachten en daarop sorteren. Heb je verschillende opdrachten die bijna hetzelfde doen, maar dan met andere invoertypes, dan kun je daar ook nog op sorteren.

De app is in dezelfde stijl ontwikkeld als de Opdrachten-app, dus je zult waarschijnlijk gauw gewend zijn aan LaunchCuts. De kleuren zijn hier en daar wat feller geworden zodat ze beter opvallen. Per mapje kun je instellen hoe ze gesorteerd zijn, maar ook hoe ze eruit zien. Zo kun je grote tegels, maar ook een zee aan kleine tegels laten weergeven.

Gebruik je een iPad met fysiek toetsenbord, dan kun je in LaunchCuts gebruikmaken van een hoop sneltoetsen. Met de Command-toets kun je zo mappen wissen, hernoemen, sorteren, filteren en ga zo maar door. Je kunt op de iPad met Split View de Opdrachten-app en LaunchCuts tegelijk openen. Zo maak je in de ene app een opdracht, terwijl je in de andere gelijk kunt sorteren. Dat komt vooral van pas als je meerdere opdrachten achter elkaar maakt.

De ontwikkelaar is van plan de app in januari uit te brengen, maar er is al een beta. Je kunt je aanmelden voor de TestFlight-beta via de website van LaunchCuts.