De leukste apps van week 52-2019 in App Gemist

iCulture App van de Week: Velvet Moet je vaak presentaties geven? Dan kan je daar de iPad voor gebruiken. Velvet is een nieuwe app waarmee je zelf met afbeeldingen mooie presentaties maakt. Met een paar tikken en veegbewegingen blader je zo door je hele presentatie. De app bevat allerlei animaties die je slideshow er mooier uit laten zien. Het design van je show past zich automatisch aan nadat je een afbeelding toegevoegd hebt. Omdat de app niet gebouwd is op losse dia’s maar op basis van afbeeldingen, heb je zelf meer vrijheid in het ontwerpen van je presentatie. Naast afbeeldingen werkt het ook met grafieken, kaarten en schetsen. Je haalt alle inhoud uit iCloud Drive of Dropbox. De app heeft een vaste prijs van €5,49, dus na de aanschaf kan je helemaal je gang gaan.

Watch for Instagram

Nee, dit is geen Apple Watch-app voor Instagram. Maar met deze app kijk je wel via het grootste scherm in je huis naar de foto’s van je vrienden. Watch for Instagram is namelijk een app voor de Apple TV. Je bekijkt de nieuwste berichten, de stories van mensen die je volgt en je kan zoeken op hashtag. Het draait in de app echt alleen maar om de foto’s, want het bijbehorende bericht, de likes of de reacties kun je met deze app niet bekijken.

Als je Instagram vooral gebruikt voor het volgen van accounts die de mooiste foto’s posten, dan kan dit op de televisie goed uit de verf komen. Kijk je vooral voor de reacties, dan moet je deze app niet hebben. De app heeft geen reclame, maar je betaalt wel eenmalig €6,99 voor de download. Er is geen gratis versie, dus beslis goed voordat je de app downloadt.

Playset

Maak je graag muziek? Dan kan je los gaan met deze app. Je maakt er drum- en synthesizermuziek mee. De app ondersteunt MIDI en als je liedje eenmaal af is kun je deze delen met de vele opties die de app biedt. Er zitten 50 samples in en je kan de muziek ook op de achtergrond beluisteren, dus je hoeft niet altijd in de app te zitten. Er zitten geen in-app aankopen of reclames in.

Qi FM

Is alle hectiek van de kerstdagen je even te druk geweest? Met deze app kun je tot rust komen. Qi FM is een soort radio-app, maar dan alleen maar met rustgevende geluidjes. Denk aan regengeluiden of een pianomuziekje. Je kan het ook combineren met je huidige muziek van Spotify of Apple Music. Je kan de mixen opslaan of een timer instellen, bijvoorbeeld om ermee in slaap te vallen.

Ghostery Midnight

Ghostery ken je misschien wel van de adblockers, maar ze hebben nu ook een dekstop-app met ingebouwde VPN genaamd Ghostery Midnight. Naast de VPN-dienst zorgt de app er ook voor dat je niet gevolgd wordt door allerlei tools. Trackers van meerdere browsers kunnen geblokkeerd worden, dus je hoeft dit niet voor elke browser apart in te stellen. Wat VPN’s betreft kan je kiezen uit zes servers, die verspreid zijn over onder andere Frankfurt, Montreal, Singapore, Londen en Los Angeles. De app kost zo’n $14 per maand, dus je moet er wel wat voor over hebben.

Je downloadt de app via de website van de ontwikkelaar.