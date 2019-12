In de begintijden van de iPad was Twitter één van de apps die op een handige manier gebruikmaakte van het grotere scherm. De app had meerdere kolommen die je kon verschuiven, zodat je niet alleen je tijdlijn en individuele tweets, maar ook webpagina’s allemaal tegelijkertijd kon bekijken. De afgelopen jaren is de iPad-versie helaas een opgeblazen iPhone-versie geworden, met grote lege vlakken aan de zijkanten. Maar nu is er goed nieuws: Twitter rolt momenteel een nieuwe versie van de iPad-app uit, waarbij er meer gebruikgemaakt wordt van het schermoppervlak.



Nieuw design Twitter voor iPad

Om te beginnen is de menubalk verplaatst. In plaats van onderaan staat deze nu aan de linker zijkant. Je hebt dan ook veel meer opties: in plaats van vier zijn het er nu acht. Zo heb je nu onder andere een snelkoppeling naar je bladwijzers en lijsten. Maar nog veel belangrijker is de nieuwe indeling. In de landschapsweergave bestaat het linker deel van het scherm uit je eigen tijdlijn, met aan de rechter kant de zoekfunctie en de trends op basis van je voorkeuren.

De profielpagina’s zien er verder nagenoeg ongewijzigd uit, met wederom een aparte kolom voor de trends aan de rechter kant. Het is helaas niet mogelijk om zelf te kiezen wat er in de rechter kolom staat. Zo kun je bijvoorbeeld niet instellen dat je meldingen en activiteiten aan de zijkant staan. Bovendien geldt deze extra kolom niet als je de iPad rechtop houdt in de portretstand.

Door de nieuwe indeling lijkt de app gek genoeg op de Catalyst-app van Twitter voor de Mac. Waar de meeste ontwikkelaars hun iPad-app overzetten naar de Mac, lijkt Twitter het juist andersom te doen. Zie je het nieuwe design nog niet, dan moet je nog even geduld hebben. Het ontwerp wordt nu langzaamaan uitgerold. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente versie hebt.