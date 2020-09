De leukste apps van week 39-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Widgetsmith Sinds iOS 14 kun je widgets rechtstreeks op je beginscherm zetten. Dat levert bij veel apps al een stortvloed aan nieuwe widgets op. Met Widgetsmith, een nieuwe app die hier speciaal voor gemaakt is, maak je zelf eigen widgets. Je kan een widget met de tijd, datum, foto’s, agenda, herinneringen, weer, gezondheid en astronomie. Je kan kiezen uit allerlei formaten, lettertypes, tekstkleuren, achtergrondkleuren en meer, zodat de widget past bij je smaak en de kleur van je achtergrond. Alles stel je in via de app en vervolgens ga je naar het widgetscherm op je iPhone om de widgets van Widgetsmith in te stellen. De afgelopen week worden er bijzondere creaties gemaakt, ook in combinatie met het aanpassen van appicoontjes via de Opdrachten-app. Widgetsmith is gratis beschikbaar, maar als je toegang wil tot weerinformatie moet je je abonneren op de premiumdienst.

Bandbreite

Heb je vrij veel Apple Watch-bandjes en raak je het overzicht kwijt? Dan is er nu een app om ze allemaal in kaart te brengen. Bandbreite is een app, gemaakt door een spontaan samengesteld team van Apple Watch-liefhebbers uit Duitsland, Frankrijk en Nederland. Bijzonder is dat de app echt álle officiële bandjes bevat die Apple tot nu toe heeft uitgebracht. Je mag er vanuit gaan dat alle informatie correct is, want de maker kennende moet het echt allemaal perfect zijn.

Je kunt Bandbreite gebruiken als naslagwerk, waarbij je ook alle eerder verschenen bandjes en speciale bandjes kunt terugvinden. Je vindt er ook gecureerde collecties, zoals alle Pride-bandjes of alle (PRODUCT)RED rode exemplaren. Daarnaast vine je de 48 nieuwe modellen die Apple dit najaar heeft gepresenteerd er ook in terug. Je kunt een collectie aanleggen of een wensenlijst maken. Op termijn komen er nog meer handige functies bij!

Pi-hole Remote

Met Pi-hole blokkeer je trackers en advertenties op je hele netwerk. De app is dus vooral bedoeld voor het verbeteren van je eigen privacy, zodat je niet op elke computer afzonderlijk een blocker hoeft te installeren. Je doet het met deze app rechtstreeks op het netwerk. De app is gemaakt door de Nederlandse indie-ontwikkelaar Joost (@joost_akker). Er hoort ook een Apple Watch-app bij, waarop je enkele statistieken kan bekijken. De app is bijgewerkt voor iOS 14 en ondersteunt ook de nieuwe widgets.

Facer

Nieuw in watchOS 7 is het delen van wijzerplaten. Je kan je complete configuratie, inclusief wijzerplaten, delen met een vriend of vriendin. Ook ontwikkelaars kunnen wijzerplaten in apps toevoegen en Facer is daarin gespecialiseerd. We hebben in 2016 al eens geschreven over de app Facer, maar nu is de app bijgewerkt voor watchOS 7 met handige nieuwe functies. Je kan namelijk meteen wijzerplaten instellen en toevoegen vanuit Facer. Het zijn allerlei wijzerplaten met mooie foto’s, dus de mogelijkheden qua complicaties zijn wel wat beperkt.

SongKit

Ben je muzikaal en kun je piano- of gitaarspelen? Dan kan SongKit van pas komen, een app voor songbooks. Je kan de akkoorden van liedjes aanpassen, die je met je gitaar of piano kan spelen. Er zijn verschillende weergaven en je kan liedjes maken met behulp van kunstmatige intelligentie. De app werkt op iPhone en iPad en op laatstgenoemde worden ook de multitaskingfuncties ondersteund. Je kan SongKit dus gebruiken naast een andere app. SongKit is beschikbaar tegen een eenmalig bedrag, zonder in-app aankopen.