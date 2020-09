De leukste apps van week 38-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Glimpse Glimpse 2 is een app waarmee je elke website als widget op je beginscherm kunt toevoegen. Zo kun je zien of er nieuws is van je favoriete website en of een product waar je al lang op wacht, op voorraad is. Je voegt de pagina toe aan Glimpse, kiest het gebied dat je in de widget wilt gebruiken en klaar is Kees. Het idee van Glimpse ontstond toen ontwikkelaar Arno Appenzeller de OS X Safari Dashboard Widget naar iOS wilde brengen. Glimpse bespaart mobiele data door de webpagina’s alleen met bepaalde tijdsintervallen te verversen. De app biedt zoveel handige mogelijkheden, dat we het echt de moeite waard vinden om eens te proberen. En het is vanwege de widgets nu ook heel erg actueel, nu iOS 14 beschikbaar is. Het betaalmodel is ook nog eens sympathiek: je bepaalt zelf welke donatie je wilt doen aan de maker.

Aviary

Bij Aviary denk je misschien aan de fotobewerker voor iOS, maar er is nu ook een Twitter-app met dezelfde naam. Die is speciaal uitgebracht voor iOS 14 en is te downloaden op iPhone en iPad. Bij het maken van Aviary is al rekening gehouden met iOS 14 en de functies die het te bieden heeft. Uiteraard zitten er meteen bij het begin al widgets in voor je beginscherm.

Deze widgets zijn bovendien heel handig. Je hebt constant een stroom van relevante tweets. De app zelf bevalt ons ook, met genoeg instellingen om het uiterlijk te veranderen. Zo kun je in de iPad-versie een indeling in drie kolommen gebruiken. Ook kun je tweets maken met media, gifs, ASCII-karakters, tekeningen en meer. Verder kun je filteren op woorden, hashtags, gebruikers, media, quotes en retweets.

Book Track 2.0

Book Track is een app om bij te houden welke boeken je aan het lezen bent, of nog wilt lezen. Deze app is geschikt voor iOS en Mac en is aangepast met functies voor iPadOS 14 en macOS Big Sur. Je kunt bijhouden hoe ver je in je boek bent. Versie 2.0 bevat support voor widgets en shortcuts, heeft een nieuwe interface op de iPad en Mac en werkt nauw samen met iCloud-synchronisatie, Siri en Shortcuts. Volgens de ontwikkelaar is dit ook dé reden waarom je Book Track zou willen gebruiken als Apple-fan en niet een van de vele andere apps om je leesgedrag bij te houden.

Audiobooks by Deezer

Deezer heeft als eerste muziekdienst nu ook een aparte app voor luisterboeken. Met Audiobooks by Deezer kun je boeken en hoorspelen streamen. Volgens de dienst luistert 19 procent van de gebruikers wel eens naar een audioboek of hoorspel op Deezer en sinds 2017 is de luistertijd met bijna 35 procent gestegen. Vooral de leeftijdsgroep 26- tot 45-jarigen is er gek op. De app heeft functies die op audioboeken zijn afgestemd, zoals bookmarks, een offline-functie, content voor kinderen en bedieningshulp voor blinden en slechtzienden. Verder spreekt Deezer over exclusieve inhoud, die je alleen bij deze dienst vindt.

De app is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers. Nieuwe gebruikers kunnen Deezer, inclusief deze nieuwe app, eerst drie maanden gratis proberen.

Beatleap

Beatleap is een nieuwe app voor het bewerken van video, waarbij de nadruk ligt op audio. De app is gemaakt door Lightricks, bekend van FaceTune. Het bevat heel veel functies om je videoclip te maken. Er zit een geluidencollectie van Epidemic Sound in, een collectie die al populair is bij YouTubers en filmmakers. Beatleap gebruikt machine learning om de muziek bij de beelden aan te passen. Je kunt ook bewerkingstools gebruiken, zoals speciale effecten, filters en overlays. Daarmee kun je je clip uniek maken.

Bij de start zitten er 20 bewerkingstools en effecten in, plus nog 50 filters. De audio bestaat uit 1.000 professionele tracks, die je kunt synchroniseren met je videobeelden. Ook kun je automatisch bijsnijden en mixen.

Veganific 2.0

Deze dating app voor veganisten is flink onder handen genomen. Zo kun je ook in coronatijd blijven zoeken naar de perfecte match. In het kort: er is nu een gratis onbeperkt abonnement voor iedereen. Je krijgt meer matches voor een vernieuwd algoritme. En de profielen bieden nu meer informatie. De app heeft ook een nieuw design gekregen.

Bills Collection

Bills Collection is een nieuwe Nederlandse app, die volledig gemaakt is in SwiftUI. De app wordt gemaakt door Ryan Rook, die een maand geleden is begonnen met apps ontwikkelen. Dit is zijn eerste app, die gelijktijdig met iOS 14 verschijnt. Ryan belooft de app te blijven updaten met bugfixes en nieuwe features.