De leukste apps van week 40-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Sticky Widgets We blijven nog even in de nieuwe iOS 14-widgets. Nadat vorige week al Widgetsmith onze app van de week was, hebben we nu weer een grappige widgetapp voor je klaar staan. Deze gratis app heeft goed gekeken naar Apple’s Plaknotities-app op de Mac. Sticky Widgets bestaat uit de bekende gekleurde plakbriefjes. Je kan kiezen uit geel, roze en blauw, dezelfde kleuren die Apple ook op de Mac gebruikt. Er zijn verschillende lettertypes waar je uit kan kiezen, waaronder het oorspronkelijke MarkerFelt lettertype. In de app voer je je notitie in, die vervolgens in de widget verschijnt. De widgets worden daarmee een soort plakbriefjes voor op je beginscherm, met bijvoorbeeld een kort boodschappenlijstje of iets wat je echt niet mag vergeten. De app is simpel maar doeltreffend, met een design dat je ongetwijfeld bekend voor zal komen.

WatchFeed

De 15-jarige Nederlandse ontwikkelaar Stefan Nienhuis heeft een toffe Apple Watch-app gemaakt. WatchFeed is een app waarmee je je RSS-feed van Feedly kan bekijken vanaf je Apple Watch. Nadat je de app gedownload heb, zie je op je Apple Watch een koppelcode. Voer deze in op de website van de app, log vervolgens in met je Feedly-account en je artikelen worden in de app geladen. Dit hoeft slechts eenmalig, waarna je de app kan blijven gebruiken.

In de app zie je de feeds die je ook in de officiële iPhone-app ziet. Al je RSS-feeds zijn verdeeld in je eigengemaakte categorieën. Je leest geen complete nieuwartikelen, want de app laat slechts de eerste alinea van een nieuwsartikel zien. Wil je meer lezen, dan kan je deze vanuit de app toevoegen aan je leeslater-lijst.

De app is alleen geschikt voor de Apple Watch en vereist daardoor ook watchOS 6 of nieuwer.

El Trackpad

Trackpad van je MacBook kapot? Of ben je je losse trackpad vergeten? Geen nood: El Trackpad is een nieuwe app waarmee je iPhone of iPad verandert in een echte trackpad voor je Mac, inclusief vingerbewegingen. Je kunt op die manier heel gedetailleerd de cursor van de mac besturen. Het werkt ook met multitouch-bewegingen voor scrollen, zoomen en meer. Dit gebeurt zonder vertraging.

Tik bijvoorbeeld met twee vingers om rechts te klikken, maak een knijpbeweging om te zoomen of veeg met twee vingers om iets te verplaatsen. Om Mission Control te openen veeg je met vier vingers over je iPhone-scherm. Je kunt ook de scrollrichting aanpassen en Smart Zoom gebruiken.

Om te kunnen gebruiken moet je je toestel via USB met de Mac verbinden. Vervolgens installeer je de mobiele app op je iPhone of iPad en de desktopapp op je Mac. Via de Systeeminstellingen kun je dan aangeven dat El Trackpad de toegankelijkheidsfuncties mag gebruiken.

Proberen is gratis. Daarna betaal je vier euro om te blijven gebruiken.

Home Assistant voor Mac

Deze app is momenteel nog in beta, maar iedereen kan hem alvast downloaden via Github. Home Assistant is het bekende domoticaplatform waarmee je apparaten in huis kan bedienen, zoals lampen, camera’s en meer. Maar met deze app voor de Mac integreer je ook je computer in je slimme apparaten. Statussen van je Mac kan je meenemen in automatiseringen. Je ontvangt er ook meldingen op van andere apparaten. Via deze app kan je ook zien of je Mac in de slaapstand staat. Op macOS Big Sur ondersteunt de app ook de nieuwe widgets, waarmee je snel apparaten kan bedienen.

Home Assistant voor Mac vereist macOS Catalina of nieuwer en is hier gratis beschikbaar.

NPO Luister

Als je graag naar de podcasts van de NPO luistert, dan kan je daar nu ook hun eigen app voor gebruiken. Wij vragen ons af waarom je daar een specifieke app voor zou willen gebruiken, want de podcasts zijn ook gewoon te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en andere platformen. Met de app kan je podcasts offline bewaren, je kan je abonneren op de verschillende shows en je krijgt suggesties op basis van waar je naar luistert. De app biedt daarnaast ook de live radiozenders van de NPO.

TextSniper

Deze Mac-app kan tekst kopiëren en uitlezen van presentaties, afbeeldingen, webpagina’s, video’s, ebooks en nog veel meer. Met je cursor geef je aan welk deel van het scherm de app moet uitlezen en maakt daar vervolgens bewerkbare tekst van. denk bijvoorbeeld aan een kookfilmpje op YouTube waar een ingrediëntenlijst in voor komt. Met TextSniper kun je zo’n lijstje eenvoudig kopiëren en plakken in je favoriete app. De app bevindt zich in de menubalk van je Mac en met een paar klikken haal je hem tevoorschijn en laat je hem z’n werk doen. Officieel werkt de app alleen in het Engels, dus bij Nederlandse teksten kunnen er wel wat problemen zijn.

Monopoly Sudoku

De twee spelletjes lijken een onmogelijke combinatie, maar het is de ontwikkelaar toch gelukt. In Monopoly Sudoku speel je de sudoku-puzzels zoals je ze kent. Nadat je een puzzel volbracht hebt, rol je met de dobbelsteen en verplaats je je over het spelbord. Je speelt het spel in je eentje of in de multiplayer modus tegen andere spelers.