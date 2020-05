De leukste apps van week 21-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: MusicSmart

Voor Apple Music -gebruikers of luisteraars die hun eigen muziek in de Muziek-app hebben staan, hebben we deze week de app MusicSmart. Met de app steek je nog eens wat op van de muziek waar je naar luistert. Echte muziekliefhebbers kennen het misschien wel, dat je alles wil weten van een nummer: waar het over gaat, waar de inspiratie vandaan komt of hoe het nummer ontstaan is. Dergelijke informatie vond je vroeger vaak in cd-boekjes, maar in dit digitale tijdperk kan je alleen terecht bij bijvoorbeeld Wikipedia of andere bronnen. Muziekdiensten bieden deze extra informatie vaak niet. MusicSmart vult dit gat op.

De app werkt samen met de muziekbibliotheek in de Muziek-app, ongeacht of je Apple Music-gebruiker bent of niet. De app laat allerlei leuke achtergrondinformatie van jouw muziek zien. Denk aan leuke feitjes, de betekenis van een nummer, de makers en zelfs uit welke nummers bepaalde samples gebruikt worden. Ook lees je praktische info over de uitvoerende artiest, zoals de leeftijd en geboorteplaats. De informatie over de muziek komt van allerlei bronnen. Als je meer wil weten over muziek, dan is deze app een aanrader.