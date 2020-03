De leukste apps van week 12-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: EveryPlan Zit jij deze week en de komende weken noodgedwongen thuis, maar vind je het lastig om je dag te beginnen of te eindigen? Dat is een veelvoorkomende klacht en daarom besloot een Britse ontwikkelaar twee apps te maken: Morning Plan en Evening Plan. Met deze apps maak je een lijstje van dingen die je graag zou willen doen als je opstaat of de uren voordat je naar bed gaat. Een handige functie is de mogelijkheid om tijd te meten tijdens een activiteit. Wil je graag de hond uitlaten zodra je ontwaakt, dan kun je bijvoorbeeld tracken hoe lang dat duurt. Zo kun je bijhouden of je lang genoeg loopt mocht je dat willen verbeteren. Je kunt de resultaten zelfs exporteren als Excel-bestand. De ontwikkelaar wil in de toekomst ook timers toevoegen samen met een Apple Watch app.

iCulture-app

Deze week was het eindelijk zo ver. Na lang ontwikkelen is de vernieuwde versie van onze eigen iCulture-app klaar om te downloaden. De app bevat veel nieuwe functies waaronder een donkere modus en ondersteuning voor Siri Shortcuts. We hebben geluisterd naar de feedback van onze lezers en het ontwerp van de app hierop aangepast. Daarom zijn we erg benieuwd wat jij ervan vindt!

GitHub

In de App Gemist-rubriek verwijzen we regelmatig naar apps die je op GitHub kunt downloaden. Sinds deze week heeft dit softwareplatform ook een eigen iOS-app. In de GitHub-app kun je als ontwikkelaar feedback lezen van je gebruikers en hierop antwoorden. Ook heb je de mogelijkheid om bestanden en stukken code in te zien. De app is bewust niet zo uitgebreid als de website, maar biedt wel een handige toevoeging. De app is strak ontworpen en is duidelijk ingericht.

Wash Hands

Het is in deze tijden belangrijk om regelmatig je handen te reinigen. Daarom probeert de Wash Hands app jou eraan te herinneren. Er zitten zelfs animaties in over hoe je het beste je handen kunt wassen. Ook voor kinderen is een dergelijke app handig. Je kunt instellen of je 30 of 60 secondes je handen wil wassen. Volg hoe hoog het water staat in de app om te weten hoe lang je nog moet wassen.

Swabit

Zoek je iemand om jouw hobby mee te delen? Probeer dan eens Swabit. In deze Nederlandse app kun je zelf communities aanmaken en lid worden van andere communities. Zo krijg je altijd de juiste mensen op de juiste plek. In de groepen kun je berichten plaatsen met vragen en oproepen. Op die manier kun je ook afspraken maken om samen iets te gaan doen – zij het met anderhalve meter afstand van elkaar. De app is mooi ontworpen en op de kaartweergave zie je precies waar andere communities zijn.

Swach

Ben je vaak bezig met digitale vormgeving, dan weet je hoe belangrijk het is om de juiste kleuren te gebruiken en onthouden. Met dat laatste probeert Swach jou te helpen. Deze app voor Mac is een handige kleurmanager die onthoudt en toont welke kleuren je voor het laatst hebt gebruikt. Je kunt ook kleuren mengen en kijken hoe deze contrasteren. We raden grafisch vormgevers aan om Swach eens te proberen!

Je kunt Swach gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Klee

Met Klee kun je muziek maken door te tekenen. Iedere kleur staat voor een ander instrument. Je kunt ook tekeningen toevoegen zonder muziek. Het is dan de bedoeling dat je iets tekent wat aansluit bij wat je hoort. Je kunt kiezen uit verschillende muziektempo’s, kwasten en kleuren. Zo maak je niet alleen muziek, maar een hele creatieve ervaring om te delen. De app is gratis te downloaden op de iPad.