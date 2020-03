De leukste apps van week 11-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: NetNewsWire Je kent NetNewsWire misschien wel al van de Mac, maar sinds deze week is er ook eindelijk een app voor de iPhone en iPad. NetNewsWire is een RSS-app waarmee je met één app op de hoogte blijft van al het nieuws van verschillende bronnen. Zeker in tijden van veel nieuws over het coronavirus kan een goede RSS-lezer goed van pas komen. NetNewsWire werkt samen met Feedbin en Feedly, dus je importeert meteen al je RSS-feeds in de app. De app ondersteunt ook meerdere accounts, heeft een donkere modus en een speciale reader-weergave zodat je het nieuws makkelijk kan lezen. De app wordt in de achtergrond ververst en werkt ook samen met de Mac-versie. Op de iPad is er een weergave met drie kolommen en er zijn toetsenbordkoppelingen, waardoor je de app makkelijk met een extern toetsenbord kan gebruiken. Ook ondersteunt de app meerdere vensters op de iPad, dat sinds iPadOS 13 mogelijk is. De app is gratis en opensource beschikbaar en bevat geen in-app aankopen.

Range

Range is een Nederlandse app die je waarschuwt voor politiecontroles, flitsers en andere controles op de weg. Zeker met de wijziging van de maximum snelheid komt de app goed van pas. De app is ontstaan uit een WhatsApp-groepje, waarin de deelnemers elkaar op de hoogte hielden van controles. In de app bekijk je de controles in de buurt en je kan ook zelf een melding maken. De informatie van de app wordt dan ook voornamelijk verzorgd door de gebruikers zelf.

Hand Washing Timer

In dagen van het coronavirus is het belangrijk dat je extra vaak je handen wast. Als je je handen goed wil wassen, moet je dat zo’n twintig seconden doen. Maar elke keer meetellen kan ook irritant worden, maar deze Apple Watch-app helpt je erbij. Het is eigenlijk niets meer dan een timer, maar met een geinige animatie zie je precies vanaf je pols of je al lang genoeg je handen gewassen hebt. Ook vind je in de app nog wat (minder goed vertaalde) tips.

True Wine

Wijnliefhebbers opgelet: met deze app leer je alles over de regio’s waar wijnen vandaan komen. De app heeft informatie van duizenden regio’s en producenten wereldwijd. Je leert over alle technische eigenschappen van verschillende soorten wijnen. De app is 14 dagen gratis te gebruiken, maar daarna moet je wel per maand betalen. Alleen voor de echte professionals dus.

NeuralCam

We bespraken NeuralCam vorig jaar zomer al in de App Gemist, maar inmiddels is de app aanbeland bij versie 2.0. Voor wie de app nog niet kent: met NeuralCam maak je mooiere foto’s in het donker. Dit werkt met alle iPhones, dus ook de modellen zonder nachtmodus. In versie 2 is het design van de app op de schop gegaan en is de dagmodus verbeterd. Ook zijn er allerlei andere technische snufjes toegevoegd én heeft de app het abonnementenmodel overboord gegooid. Dat betekent dat je nu nog maar één keer hoeft te betalen voor alle functies.

MusicTagger

Als je een enorme muziekbibliotheek hebt, kan het helpen om orde aan te brengen met tags. Deze app maakt dat mogelijk. Je kan zelf tags toevoegen en op basis van eerder gebruikte tags geeft de app suggesties. Dankzij deze app gaat het maken van slimme afspeellijsten een stukje makkelijker. Het werkt zowel met iTunes als de nieuwe Muziek-app op de Mac, maar alleen met nummers die toegevoegd zijn aan je iCloud-muziekbibliotheek. Dan worden ze ook gesynchroniseerd met je andere apparaten.